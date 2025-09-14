,

Bénin : avec une moto volée, il se fait passer pour supérieur chez les pompiers à Parakou

Armel Tognon

photo d'illustration

Une scène pour le moins inhabituelle s’est produite le lundi 8 septembre 2025 à la caserne des sapeurs-pompiers de Parakou, dans le 2ᵉ arrondissement. Un individu, vêtu d’un uniforme réglementaire et se présentant comme adjudant nouvellement affecté, a été démasqué alors qu’il tentait de se faire passer pour un militaire du feu.

Selon les informations rapportées sur les plateformes digitales de la police, le jeune homme est arrivé en fin de journée au guidon d’une motocyclette Haojue, se présentant à ses interlocuteurs comme un supérieur hiérarchique. Pris au mot, il a d’abord été reçu avec les égards dus à son prétendu grade. Mais les échanges engagés avec le commandant de la base ont rapidement mis en lumière des incohérences, révélant l’imposture.

Saisie de l’affaire, la Police républicaine a ouvert une enquête. Les premières vérifications ont établi que le suspect n’appartenait à aucune unité des sapeurs-pompiers. La motocyclette utilisée, quant à elle, avait été déclarée volée à Houègbo. Elle appartient à un enseignant résidant dans cette localité. Placé en garde à vue, le mis en cause a reconnu les faits, admettant le vol du deux-roues ainsi que celui de la tenue.

9 réponses

  1. Avatar de Choco-Bèlè
    Choco-Bèlè

    L’Idioducoin (koin_koin) a lui volé un kèkè ganglidja à Gbégamey et se présente au Camp Ghézo pas loin , se disant Colonel, avec sur ses épaules 3 V argentés…le pauvre , …ilne sait pas pas que c’est ….sous- sergent Samuel Doé

    Répondre
  2. Avatar de Choco-Bèlè
    Choco-Bèlè

    Ce faux adjudant -chef est en fait un adjotant c’est Tchité…puisqu’il l’a déjà fait 3 fois en ce faisant passé pour un chirurgien, puis pour un colonel de l’Armée de l’air….exactement comme L’Idiotducoin …coin _coin_coin

    Répondre
  3. Avatar de Me Jacques Vergès
    Me Jacques Vergès

    On ne peut plus rien écrire ici . Ça passe à la trappe. Pendant ce temps d’autres parlent de guerre civile ici sans aucune modération du modérateur. Vous êtes à refaire.
    Honte à vous .
    Cherchez l’erreur

    Répondre
    1. Avatar de L'Idiotducoin
      L’Idiotducoin

      C’est le week-end, le modérateur doit être occupé à décapsuler les bouteilles de whisky et de bières pour arroser le Piron de viande de cochon…
      IL n’est pas payé pour rester 24h/24 pour lire tes conneries.

      Répondre
  4. Avatar de L'Idiotducoin
    L’Idiotducoin

    Il fume quoi cet individu, ou il y a très longtemps qu’il n’a pas donné à manger à ses ancêtres ?

    Répondre
    1. Avatar de Me Jacques Vergès
      Me Jacques Vergès

      Tu trouves que c’est le comportement de quelqu’un qui a toutes ses facultés ??? Non . Il est juste malade et a besoin de soin thérapeutique dans un centre de santé psychiatrique. Contrairement à toi qui est un véritable fou habillé avec un QI de moineau. Sinon comment comprendre que quelqu’un de normal choisisse comme pseudonyme @L’idiotducoin ????
      Cherchez l’erreur

      Répondre
    2. Avatar de Orlito
      Orlito

      Qui sait ce que le propriétaire de la moto volée a fait sur sa moto… pour qu’il aille se jeter lui-même dans la gueule du loup !

      Répondre
      1. Avatar de L'Idiotducoin
        L’Idiotducoin

        ça, je n’y avais pas pensé 🤣

        Répondre
      2. Avatar de SORT
        SORT

         »…Bénin : avec une moto volée, il se fait passer pour supérieur chez les pompiers à Parakou… »
        Mort de rire!!!!😂😂😂
        Que le propriétaire de cette moto envoie ce même sort jeté sur T r u m p.

        Répondre

