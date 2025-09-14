 »…Bénin : avec une moto volée, il se fait passer pour supérieur chez les pompiers à Parakou… »

photo d'illustration

Une scène pour le moins inhabituelle s’est produite le lundi 8 septembre 2025 à la caserne des sapeurs-pompiers de Parakou, dans le 2ᵉ arrondissement. Un individu, vêtu d’un uniforme réglementaire et se présentant comme adjudant nouvellement affecté, a été démasqué alors qu’il tentait de se faire passer pour un militaire du feu.

Selon les informations rapportées sur les plateformes digitales de la police, le jeune homme est arrivé en fin de journée au guidon d’une motocyclette Haojue, se présentant à ses interlocuteurs comme un supérieur hiérarchique. Pris au mot, il a d’abord été reçu avec les égards dus à son prétendu grade. Mais les échanges engagés avec le commandant de la base ont rapidement mis en lumière des incohérences, révélant l’imposture.

Saisie de l’affaire, la Police républicaine a ouvert une enquête. Les premières vérifications ont établi que le suspect n’appartenait à aucune unité des sapeurs-pompiers. La motocyclette utilisée, quant à elle, avait été déclarée volée à Houègbo. Elle appartient à un enseignant résidant dans cette localité. Placé en garde à vue, le mis en cause a reconnu les faits, admettant le vol du deux-roues ainsi que celui de la tenue.