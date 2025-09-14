,

Bénin : le Comité des rites vodun met en garde contre les profanations

Armel Tognon

Photo : Ministère de la Culture

Le Comité des rites vodun du Bénin (CRVB) hausse le ton face à la multiplication de propos jugés offensants envers le Vodun et ses dignitaires. Dans un communiqué signé par son président, le professeur Mahougnon Kakpo, l’instance dénonce des « propos ou publications sacrilèges et hérétiques » diffusés sur les réseaux sociaux, qui porteraient atteinte à l’image et à la sacralité de cette religion traditionnelle.

Pour le CRVB, il ne s’agit pas seulement de simples écarts de langage. Ces attaques sont qualifiées d’« impies » et considérées comme un danger pour « la dignité de notre patrimoine commun ». Le comité interdit désormais toute publication ou tout propos à caractère profanatoire contre le Vodun et ses pratiques, quels que soient les supports utilisés : réseaux sociaux, médias traditionnels ou autres espaces publics.

L’organe prévient que des sanctions seront systématiquement prises à l’encontre des contrevenants. « Les auteurs seront poursuivis aussi bien sur le plan traditionnel que judiciaire », précise le communiqué, qui insiste sur le fait que ces mesures s’inscrivent dans le respect des usages mais également des lois en vigueur en République du Bénin.

Défendre un patrimoine culturel et spirituel

Au-delà de l’avertissement, le CRVB rappelle la valeur universelle du Vodun. « Le Vodun est notre culture ; une religion au même titre que toutes les autres ; un patrimoine sacré, immatériel et culturellement protégé, que nul n’a le droit de profaner impunément », martèle le comité.

L’instance insiste sur la portée identitaire et spirituelle de cette tradition, héritée des ancêtres et transmise à travers les générations. Pour le CRVB, le Vodun constitue « un patrimoine culturel immatériel d’une valeur inestimable » et représente un « socle identitaire et spirituel remarquable de plusieurs communautés à travers le monde ».

6 réponses

  1. Avatar de Aziz le sultan
    Aziz le sultan

    J ai affronté des plus forts que lui.. ils ont pris..une tasse..💩🪰🦹😈

    Répondre
  2. Avatar de Eveilleur de Consciences
    Eveilleur de Consciences

    Désormais, appelons-le Vodoungnon Kakpo et non plus Mahougnon comme l’avait reconnu son père et grands-parents.
    S’il pouvait simplement demander à ses vodouns de produire une technologie de réseau social en dehors de leurs réunions de sorcellerie qui n’ont pour but que d’arrierer et de détruire son prochain… Quel bienfait les vodouns font pour l’Afrique qui est toujours pieds et mains liés par l’occident et prompte à exécuter tous ses ordres contre ses propres peuple.
    Les vodouns ne peuvent-ils pas constituer une arme puissante qui peut faire craindre les pays africains comme les blancs utilisent eux leurs puissances pour créer des armes et autres technologie sophistiquées ?
    On est là à immoler poulets et cabris de générations en générations et à nous soûler de vin de palme puis aujourd’hui, ce sont des cadres opportunistes qui récupèrent la supercherie.

    Répondre
  3. Avatar de Aziz le sultan
    Aziz le sultan

    On a le droit de blasphémer toute religion
    Au lieu d investir..dans les recherches pour améliorer le quotidien des peuples.. vous attachez à des choses.. qui n ont rien prouvé de pertinent dans vos vies de misère
    Prenez l exemple sur d autres peuples qui avancent sans ces croyances

    Répondre
    1. Avatar de Aziz le sultan
      Aziz le sultan

      Si vous voulez rester dans l obscurantisme pour toujours..ne criminaliser..ni menacez..ceux qui ne voient pas comme vous dans une sorte de terr prisme intellectuel
      Vous n impressionnez personne

      Répondre
      1. Avatar de Gbeuglé Mambo
        Gbeuglé Mambo

        Aziz le azéto tu ne peux rien contre Mahougnon Kakpo, il va te mettre en kilichi et t’offrir aux vendeurs de Zongo….et d’Adjamé, ou Treichville

        Répondre
    2. Avatar de SONAGNON
      SONAGNON

      Le droit au blasphème existe en France, mais pas dans tous les pays du monde. Allez au Pakistan pour blasphémer l’Islam, on verra si vous allez retrouver un jour le Bénin.
      Dans la société traditionnelle au Bénin, il y a des limites à ne pas dépasser, si non, c’est un voyage au pays des ancêtres.

      Répondre

