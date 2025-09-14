Bénin : le Comité des rites vodun met en garde contre les profanations

Photo : Ministère de la Culture

Le Comité des rites vodun du Bénin (CRVB) hausse le ton face à la multiplication de propos jugés offensants envers le Vodun et ses dignitaires. Dans un communiqué signé par son président, le professeur Mahougnon Kakpo, l’instance dénonce des « propos ou publications sacrilèges et hérétiques » diffusés sur les réseaux sociaux, qui porteraient atteinte à l’image et à la sacralité de cette religion traditionnelle.

Pour le CRVB, il ne s’agit pas seulement de simples écarts de langage. Ces attaques sont qualifiées d’« impies » et considérées comme un danger pour « la dignité de notre patrimoine commun ». Le comité interdit désormais toute publication ou tout propos à caractère profanatoire contre le Vodun et ses pratiques, quels que soient les supports utilisés : réseaux sociaux, médias traditionnels ou autres espaces publics.

L’organe prévient que des sanctions seront systématiquement prises à l’encontre des contrevenants. « Les auteurs seront poursuivis aussi bien sur le plan traditionnel que judiciaire », précise le communiqué, qui insiste sur le fait que ces mesures s’inscrivent dans le respect des usages mais également des lois en vigueur en République du Bénin.

Défendre un patrimoine culturel et spirituel

Au-delà de l’avertissement, le CRVB rappelle la valeur universelle du Vodun. « Le Vodun est notre culture ; une religion au même titre que toutes les autres ; un patrimoine sacré, immatériel et culturellement protégé, que nul n’a le droit de profaner impunément », martèle le comité.

L’instance insiste sur la portée identitaire et spirituelle de cette tradition, héritée des ancêtres et transmise à travers les générations. Pour le CRVB, le Vodun constitue « un patrimoine culturel immatériel d’une valeur inestimable » et représente un « socle identitaire et spirituel remarquable de plusieurs communautés à travers le monde ».