Élections à la FNEB : le scrutin du 15 septembre maintenu

Entrée de l'UAC. Photo DR

À la veille du scrutin pour le renouvellement de son bureau exécutif, la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) met en garde contre des « manœuvres de déstabilisation » susceptibles d’entacher le processus électoral. Dans un communiqué publié ce dimanche 14 septembre, l’organisation estudiantine appelle à la responsabilité et réaffirme sa détermination à garantir une élection transparente et sécurisée.

Selon la FNEB, les tensions actuelles trouvent leur origine dans les contestations de la liste Relance, qui n’aurait pas rempli les conditions du code électoral ni respecté les délais impartis pour la mise en conformité de son dossier. Après l’échec de plusieurs recours internes, ses promoteurs ont saisi la justice contre la Commission électorale fédérale autonome (CEFA). Une démarche jugée « manifestement infondée » et classée sans suite par la décision N° Parquet : CALA/2025/RP/05405, rappelle la Fédération.

La FNEB accuse désormais certains acteurs de chercher à instrumentaliser la presse pour « faire croire à l’opinion publique qu’il y aurait tension à l’université », alors que le processus suit son cours. L’organisation estudiantine insiste sur le rôle des médias et prévient qu’elle « se réservera le droit d’engager des poursuites » contre toute publication ou propos visant à ternir son image ou à discréditer le processus en cours.

Elle appelle en parallèle les étudiants à « sortir massivement » ce lundi 15 septembre pour exprimer leur choix. Deux listes sont en lice pour ce scrutin : Nouvelle Force Militante et Nouvel Élan. La FNEB assure avoir pris les dispositions nécessaires pour la sécurité et la transparence du vote. « Toute personne de mauvaise intention qui tenterait de perturber ce scrutin démocratique sera tenue pour seule responsable des déconvenues », avertit l’organisation.