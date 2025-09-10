USA: elle risque 6 ans de prison pour avoir fait voter… sa chienne !

Photo Istock

Aux États-Unis, l’imagination ne manque pas lorsqu’il s’agit d’éprouver les limites du système électoral. L’histoire se souvient encore des fraudes créatives qui ont vu, au Texas en 2012, des animaux recevoir des bulletins de vote : des chats, des chiens et même une tortue avaient été « inscrits » pour gonfler les fichiers électoraux. Aujourd’hui, une affaire en Californie ravive ce genre d’anecdotes, mais avec une tournure plus sérieuse : une femme de 62 ans risque la prison pour avoir poussé l’expérience jusqu’à son paroxysme.

Une démarche qui tourne mal

Laura Yourex, habitante du comté d’Orange, au sud de Los Angeles, a cru trouver un moyen original de démontrer les failles du système électoral américain : inscrire sa chienne Maya Jean sur les listes électorales et lui faire participer à plusieurs scrutins. L’animal, décoré d’un autocollant « J’ai voté », a été présenté comme une électrice modèle lors de l’élection du gouverneur de Californie en 2021. Mais l’histoire ne s’arrête pas là : Maya Jean a également « voté » en ligne pendant les primaires des élections fédérales de mi-mandat en 2022.

L’initiative, que son avocate décrit comme une tentative maladroite de pointer les faiblesses du système, s’est retournée contre elle. Les autorités ont lancé une enquête après que Laura Yourex elle-même a publié des photos sur les réseaux sociaux et révélé que, même après la mort de sa chienne, celle-ci recevait encore des bulletins de vote par courrier.

Un geste symbolique aux lourdes conséquences

Pour son avocate, Jaime Coulter, la sexagénaire n’avait aucune intention de truquer les résultats. Elle voulait prouver qu’il était possible de contourner les contrôles et sensibiliser l’opinion publique sur les failles d’un système souvent critiqué. Mais les procureurs, eux, voient les choses autrement. La fraude électorale, même menée « pour l’exemple », reste un crime grave en Californie, et Laura Yourex encourt jusqu’à six ans de prison.

Cette affaire soulève une question sensible : jusqu’où peut-on aller pour dénoncer les dysfonctionnements d’un système démocratique sans franchir la ligne rouge ? Si son geste choque par son audace, il révèle aussi un paradoxe : malgré les efforts pour sécuriser les scrutins, des failles persistent. L’ironie, dans ce cas précis, est qu’il aura fallu le vote d’une chienne pour mettre en lumière ce problème.

En attendant son procès, cette histoire rappelle qu’aux États-Unis, les initiatives individuelles pour « tester » la solidité du système électoral peuvent se transformer en véritables cauchemars judiciaires. Et si Maya Jean n’est plus là pour témoigner, son nom restera sans doute gravé comme l’un des symboles les plus insolites des débats sur la sécurité des élections américaines.