USA: traité d’homme, Brigitte Macron « prête » à prouver qu’elle est une femme

La Première dame de France, Brigitte Macron, se prépare à présenter des éléments officiels devant un tribunal du Delaware aux États-Unis. Cette démarche s’inscrit dans une action en diffamation lancée contre l’influenceuse américaine Candace Owens. L’objectif est de mettre un terme aux spéculations affirmant qu’elle serait née homme. Son avocat, Me Tom Clare, a confirmé qu’elle se plierait à cet exercice malgré son caractère éprouvant rapporte BBC. L’affaire illustre l’ampleur des conséquences judiciaires liées aux rumeurs en ligne.

Une stratégie judiciaire pour faire taire les rumeurs

L’équipe juridique de Brigitte Macron a annoncé son intention de soumettre des documents photographiques et scientifiques afin d’établir son identité. Me Clare a expliqué que cette procédure, bien que difficile pour sa cliente, représente la voie choisie pour faire reconnaître officiellement la fausseté des accusations. Des photographies et des témoignages médicaux devraient être versés au dossier. L’avocat a insisté sur la détermination de la Première dame à rétablir la vérité, malgré la portée publique et intrusive de cette démarche.

Ces éléments devraient constituer une base de preuves recevables devant la justice américaine. Le tribunal du Delaware, compétent en matière de diffamation pour ce dossier, devra évaluer si les propos tenus relèvent de la liberté d’expression ou s’ils franchissent la limite du préjudice à la réputation. Ce point juridique, déjà débattu dans plusieurs affaires médiatisées, pourrait donner lieu à des analyses de juristes spécialisés et à des publications ultérieures consultables en ligne.

Rappel sur l’affaire Candace Owens

Cette action en justice trouve son origine dans des déclarations publiques de Candace Owens, figure conservatrice influente aux États-Unis. Elle avait affirmé que Brigitte Macron serait en réalité « Jean-Michel Trogneux », confondant la Première dame avec le prénom de son frère. Ces propos, relayés massivement sur les réseaux sociaux, ont rapidement suscité une controverse internationale. Face à la propagation de ces rumeurs, le couple présidentiel français a décidé de saisir la justice américaine, estimant que la portée des accusations, bien au-delà de la sphère nationale, menaçait leur intégrité personnelle et leur image publique.

Aux États-Unis, une action pour diffamation implique de démontrer non seulement le caractère faux des propos, mais aussi l’intention malveillante ou la négligence de leur auteur. Ce standard juridique, connu sous le nom de « actual malice », est fréquemment invoqué dans les litiges impliquant des personnalités publiques. L’issue de ce procès pourrait ainsi constituer un précédent utile à observer dans les futures confrontations entre figures politiques et influenceurs.