Cancer du sein : l’Algérie face à une urgence sanitaire

Le cancer du sein représente une menace grandissante pour la santé publique en Algérie. Chaque année, environ 15 000 nouveaux diagnostics sont établis, et plus de 4 200 femmes perdent la vie, soit près de 13 décès par jour. Pour renforcer la détection précoce, l’association El-Amel met en place des dispositifs mobiles dans les régions difficiles d’accès. L’attention portée au dépistage reste un enjeu central pour limiter l’impact de cette maladie.

Des dispositifs mobiles pour améliorer le dépistage

L’Algérie intensifie ses efforts pour prévenir le développement du cancer du sein, en particulier dans les zones rurales. Hamida Kettab, à la tête de l’association El-Amel, a annoncé sur les ondes de la Chaîne 2 de la Radio algérienne le lancement d’une caravane médicale itinérante destinée à atteindre les populations isolées. Elle souligne que la détection précoce reste le meilleur moyen de contrôler la maladie. Aujourd’hui, grâce aux actions conjointes du ministère de la Santé et des associations, plus de 68 % des femmes sont dépistées à un stade initial, alors qu’autrefois la majorité des cas étaient détectés tardivement. Cette campagne s’insère dans le cadre d’Octobre rose, événement annuel dédié à la sensibilisation et à l’éducation sur le cancer du sein. Les dates et itinéraires de la caravane seront diffusés prochainement, offrant aux femmes un accès facilité au dépistage.

Situation générale et enjeux sanitaires

Le cancer du sein demeure le cancer le plus fréquent chez la femme à l’échelle mondiale. Il se caractérise par une multiplication anormale des cellules mammaires, pouvant évoluer vers des formes métastatiques si elles ne sont pas détectées rapidement. Les autorités sanitaires ont mis en place des protocoles de suivi et des centres spécialisés pour améliorer la prise en charge. La maladie génère un lourd impact sanitaire et économique, touchant tant les familles que le système de santé national.

Les initiatives associatives, en partenariat avec les services publics, cherchent à combiner prévention, sensibilisation et accès aux soins, notamment dans les territoires les plus reculés. Pour des informations actualisées sur ces programmes, il est recommandé de suivre les communications officielles. Les campagnes de prévention et les dispositifs médicaux continuent de s’étendre pour limiter la mortalité liée au cancer du sein et améliorer le suivi des patientes.