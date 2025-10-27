Fuyant les agents d'immigration, un homme heurté mortellement sur l'autoroute

Un tragique accident sur l’Interstate 264 en Virginie a coûté la vie à Josué Castro Rivera, un jeune homme hondurien de 24 ans, alors qu’il tentait d’échapper à une opération menée par les agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Cet événement survient au moment où les arrestations de migrants en situation irrégulière ont connu une intensification marquée depuis l’arrivée de l’administration Trump, avec des opérations ciblées à l’échelle nationale et des objectifs d’arrestation quotidiens beaucoup plus élevés que par le passé.

Une opération ciblée qui tourne au drame

Jeudi, les agents de l’ICE ont intercepté le véhicule de Josué Castro Rivera, qui était accompagné de trois autres personnes, alors qu’il se dirigeait vers son emploi de jardinier. D’après le Département de la Sécurité intérieure, les occupants du véhicule étaient soupçonnés de séjourner illégalement aux États-Unis. Castro Rivera a tenté de se soustraire à l’arrestation en prenant la fuite à pied. Son frère, Henry Castro, a précisé que le jeune homme avait d’abord été appréhendé avant de s’élancer sur l’autoroute pour échapper aux agents.

La fuite de Castro Rivera s’est terminée tragiquement lorsqu’il a été heurté par une camionnette Ford de 2002, rapporte AP News. Les secours ont constaté son décès sur les lieux aux alentours de 11 heures. Cet accident souligne les dangers que peuvent représenter les interventions d’agents d’immigration dans des zones très fréquentées et sur des routes à fort trafic.

Des opérations plus agressives depuis janvier

Depuis le début de l’année 2025, l’administration Trump a multiplié les opérations de l’ICE à l’échelle nationale, visant non seulement les migrants ayant des antécédents criminels, mais aussi un grand nombre de personnes sans condamnations pénales. Par exemple, en Virginie, plus de la moitié des arrestations concernaient des individus sans antécédents, et au niveau national, près de 65 % des détenus n’avaient aucun dossier criminel. Ces actions, parfois menées sans mandat, ont provoqué des tensions avec les autorités locales et soulevé des inquiétudes sur la sécurité des migrants et des communautés.

Cet événement tragique montre la vulnérabilité des migrants face aux méthodes de contrôle renforcées et soulève des questions sur la sécurité des personnes lors des interventions de grande envergure de l’ICE, particulièrement dans des zones densément peuplées et sur des routes à circulation intense.