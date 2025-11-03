Les Présidents Louis Vlavonou et Malick N'diaye s'accordent sur le renforcement de la coopération inter-parlementaire

La rentrée parlementaire, la deuxième au titre de l’année 2025 a été effective le vendredi 31 Octobre 2025 au palais des gouverneurs à Porto-Novo en présence de Malick N’diaye du Parlement sénégalais comme hôte de marque du président Louis Gbèhounou Vlavonou de l’Assemblée nationale du Bénin. Des opportunités pour les deux personnalités de réaffirmer leur attachement à un système démocratique qui libère les peuples à travers le renforcement de la coopération inter-parlementaire.

La deuxième session ordinaire des travaux de l’Assemblée nationale ouverte par le président Louis Vlavonou après vérification du quorum, répond aux obligations des dispositions des articles 85 et 87 de la constitution béninoise en vigueur. Elle intervient après une période de vacances parlementaires meublées par des activités de formation, de renforcement des capacités et connaissances sans oublier les voyages d’études. Des initiatives à l’endroit des députés et du personnel d’appui se situant dans la vision d’une institution en phase avec les défis du moment. La cérémonie officielle dont a été témoin les autorités béninoises et celles étrangères en poste dans notre pays, a permis au président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou ; de saluer les efforts qui se font à divers niveaux pour une meilleure orientation de la vie politique béninoise. Une vie qui ne cesse de grandir le Bénin et de le hisser au sommet des affrontements politiques sans violences. Une marque que n’a point manqué de souligner à travers le comportement citoyen de Me Renaud Agbodjo, candidat malheureux à la candidature aux élections présidentielles du fait de défaut de parainage souligné par la commission électorale nationale autonome. Un comportement républicain aux yeux du président Vlavonou qui a fait observer que la démocratie ne doit pas être une course axée sur la conquête du pouvoir à divers niveaux mais aussi un espace de dialogue, de respect mutuel et de tolérance sans ignorer la foi en la République. D’où sa conclusion en la matière, laquelle a indiqué le chemin de la culture d’un sursaut d’orgueil, de responsabilité et de patriotisme aux citoyens engagés en politique à qui il a recommandé la thérapie « Agbodjo« . Celle qui privilégie la paix durable en lieu et place des violences de toute nature. L’intégration africaine a aussi retenu l’attention dans le message de circonstance délivré par le président du Parlement, Louis Vlavonou. A l’effet, il s’est adressé à son hôte de choix, le parlementaire sénégalais Malick N’diaye en indiquant la piste du renforcement de la coopération. Ce dernier lors de sa prise de parole pour son allocution, n’a pas manqué de reconnaître les efforts et en a profité pour transmettre les salutations du peuple sénégalais aux autorités béninoises sans oublier les citoyens dans l’ensemble. Le président du Parlement sénégalais, Malick N’diaye a aussi abordé la question de la coopération dans son discours en insistant sur l’axe Interparlementaire. Mais avant, il a partagé avec l’assistance le lien et le devoir de mémoire entre le Sénégal et le Bénin. Des faits historiques à l’origine de la chaire de poule pour montrer combien il était important ce rappel pour certains et en même temps une appropriation pour d’autres. Pour lui, il est temps que les africains s’arment de courage pour écrire de nouveaux chapitres de l’histoire de la coopération surtout en matière de diplomatie parlementaire. C’est très important à ses yeux pour une Afrique qui se veut être libre pour conduire ses politiques publiques en ce qui concerne le développement.

Nouvelle configuration politique du Parlement

A l’orée de la session ouverte, l’opinion publique a été fixée sur les démissions enregistrées au sein du groupe parlementaire « Les Démocrates ». Il s’agit du retrait des députés Sodjinou Michel, Adjovi Chantal, Hounmènou Denise, Godonou Joël, Nahum Constant et Do Rego Leansou. Ils sont devenus des élus non inscrits comme le règlement intérieur de l’Assemblée nationale l’a prévu. Une nouvelle donne politique qui a en rajouté à l’appétit des députés toujours à la quête d’opportunités pour une révision constitutionnelle. La session qui s’ouvre en dehors des travaux budgétaires, porte une vingtaine de points à l’ordre du jour.