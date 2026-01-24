Afrique : les 10 pays les plus ouverts aux voyages sans visa, le Bénin classé 4ᵉ (AVOI)

De plus en plus de pays africains adoptent des mesures pour simplifier l’accès à leur territoire, facilitant ainsi les voyages touristiques et les échanges économiques. L’exemption de visa, les visas à l’arrivée ou les systèmes électroniques rapides permettent aux visiteurs de se déplacer plus facilement, tout en dynamisant les secteurs locaux tels que l’hôtellerie, les transports et le commerce. Cette tendance montre l’intérêt croissant des États pour la mobilité intra-africaine et la circulation des affaires, préparant le terrain à des initiatives comme celles récemment révélées par l’Africa Visa Openness Index Report 2025.

La Gambie et le Rwanda leaders de la liberté de mouvement africaine

Le classement 2025 de l’Africa Visa Openness Index montre les pays africains qui offrent le plus de facilité d’accès aux voyageurs du continent. La Gambie et le Rwanda occupent la première place avec un score parfait de 1,000, grâce à une politique d’accès sans visa pour tous les Africains, mise en œuvre respectivement depuis 2020 et 2023. Ces mesures favorisent non seulement le tourisme, mais encouragent aussi les échanges économiques, l’accueil d’investisseurs et la participation à des activités commerciales régionales. Le Kenya suit de près avec un score de 0,962, offrant une exemption de visa à 52 pays et enregistrant une progression notable sur une seule année.

Le Bénin confirme son ouverture malgré quelques ajustements

Le Bénin conserve la quatrième position du classement avec un score de 0,906, maintenant une politique d’ouverture historique initiée en 2018. Bien que le pays ait temporairement réintroduit des visas pour cinq États, il demeure un acteur clé de la mobilité intra-africaine. Cette constance favorise l’arrivée de visiteurs et facilite les échanges commerciaux dans la région. D’autres pays comme le Ghana (0,868) et Cap Vert (0,864) adoptent des stratégies mixtes de visa-free et visa à l’arrivée, tandis que le Mozambique (0,842) et Maurice (0,826) continuent de développer leurs systèmes d’entrée simplifiée malgré certaines difficultés techniques ou administratives.

Le Burundi (0,823) et la Sierra Leone (0,811) se distinguent également par leurs avancées, profitant de la libre circulation au sein de la Communauté de l’Afrique de l’Est et de la réciprocité CEDEAO. Ces politiques renforcent la fluidité des déplacements et peuvent avoir des répercussions positives sur le tourisme et les affaires locales, en réduisant les obstacles pour les voyageurs et investisseurs africains.

Classement des pays africains les plus ouverts aux voyages sans visa (Score AVOI)