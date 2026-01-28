Bénin : Un père et son fils s’accusent mutuellement de cybercriminalité devant la Criet

Selon les informations rapportées par Bonouto, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné, mardi 27 janvier 2026, un dossier marqué par un conflit familial inhabituel. Un père et son fils se rejettent la responsabilité d’actes présumés de cybercriminalité.

Le prévenu, désigné par les initiales A. S. et détenu à la maison d’arrêt de Cotonou, répond de faits qualifiés d’« escroquerie via internet ». Devant la juridiction, il maintient sa ligne de défense et nie toute implication. Il affirme que les opérations frauduleuses relevées par les enquêteurs sur son téléphone proviennent d’une utilisation à son insu.

Selon sa version, son fils aurait dérobé l’appareil après avoir forcé la porte du domicile familial entre février et mars 2025. Le jeune homme serait ensuite parti sans laisser de trace. Le père explique l’avoir retrouvé en mai et avoir récupéré le téléphone. Quelques mois plus tard, en août 2025, la police procède à son interpellation, suivie de son inculpation et de son placement sous mandat de dépôt.

Publicité

Pour éclairer la Cour, les juges font comparaître le fils, âgé de 22 ans, déjà incarcéré à Ouidah pour vol. À la barre, il déclare : « Je dormais quand on m’a réveillé pour m’amener ici », avant d’assurer : « Je ne fais pas d’escroquerie. J’ai été arrêté pour vol ». Il conteste le vol du téléphone et affirme l’avoir retrouvé chez un ami, puis l’avoir arraché avant de le confier à son oncle, en raison de relations tendues avec son père.

Le père réagit aussitôt : « Ce n’est pas vrai ». Il évoque un changement de comportement chez son fils : « Il n’était pas comme ça avant de quitter la maison ». Le jeune homme l’interroge alors sur le « plan » qu’il aurait monté pour le faire arrêter.

Au terme des débats, le ministère public met en avant de nouveaux éléments, dont la saisie de plusieurs cartes SIM nationales et internationales lors d’une perquisition. Le prévenu explique ses déplacements fréquents en tant qu’opérateur économique actif entre le Bénin, la Côte d’Ivoire, Dubaï, le Burkina Faso et le Togo. Le parquet requiert la requalification en « escroquerie via internet et blanchiment de capitaux » et demande cinq ans de prison ferme ainsi qu’une amende de deux millions de francs CFA. La défense sollicite la relaxe, estimant les charges insuffisantes et rappelant que le doute doit profiter au prévenu. Le verdict est attendu le 3 mars 2026.