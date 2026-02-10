Parlement: Le Réseau international de soutien au développement du Bénin félicite Djogbénou

Le Réseau international de soutien au développement du Bénin (RIS/DB) a adressé une lettre ouverte de félicitations à Joseph Fifamin Djogbénou, élu président de l’Assemblée nationale du Bénin le dimanche 8 février 2026. Le message, daté du 9 février 2026 et signé depuis Montargis, en France, traduit la satisfaction de l’organisation à la suite de cette élection intervenue au sein de la 10ᵉ mandature parlementaire.

Dans cette correspondance officielle adressée au nouveau président du Parlement, le RIS/DB salue la confiance accordée à Joseph Djogbénou par les députés et souligne la portée institutionnelle de cette désignation. Le réseau, qui regroupe des membres au Bénin et au sein de la diaspora, met en avant le parcours académique et professionnel du président de l’Assemblée nationale, rappelant notamment ses fonctions antérieures de professeur de droit et de président de la Cour constitutionnelle.

Selon le RIS/DB, cette trajectoire illustre un attachement constant aux principes démocratiques, à l’État de droit et à la consolidation des institutions républicaines. L’organisation estime que l’élection de Joseph Djogbénou à la tête de l’Assemblée nationale constitue une reconnaissance de son expérience et de sa rigueur, dans un contexte où le Parlement est appelé à jouer un rôle central dans la vie démocratique.

Le réseau exprime également son attente quant au fonctionnement de l’institution sous cette nouvelle présidence. Il dit espérer que l’Assemblée nationale poursuive sa mission de représentation populaire, de contrôle de l’action gouvernementale et d’accompagnement des réformes, dans un climat de stabilité et de dialogue. Le RIS/DB souligne l’importance de la continuité des projets structurants et de la préservation de la sérénité institutionnelle.

Dans sa lettre, l’organisation marque enfin sa disponibilité à accompagner toute initiative parlementaire orientée vers le développement économique, social et institutionnel du Bénin. Elle réaffirme son engagement en faveur du progrès du pays, aussi bien depuis le territoire national que depuis l’étranger.