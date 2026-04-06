Il offre un ticket à gratter à sa compagne, elle gagne 500 000 euros et disparaît

Un homme de 55 ans a porté plainte en Italie après que sa compagne, à qui il avait offert un ticket à gratter le 8 mars 2026 à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, a encaissé un gain de 500 000 euros avant de quitter le domicile commun sans donner de nouvelles. Les faits se sont produits à Carsoli, dans la province de L’Aquila, en région Abruzzes.

Un cadeau de 5 euros transformé en demi-million

L’homme avait acheté le ticket au Bar Renato, un établissement situé dans un centre commercial de Carsoli. Selon le gérant du bar, cité par la chaîne publique Rai 1, il l’a remis directement à sa compagne en lui disant qu’il remplaçait les mimosas traditionnels du 8 mars. La femme a gratté le ticket sur place et découvert les numéros gagnants 13, 47, 29 et 50, correspondant à la mise maximale du jeu. Elle a demandé au gérant de vérifier le résultat, puis a déposé le ticket dans une banque. Depuis, elle n’est pas rentrée à l’appartement.

L’homme affirme qu’un accord verbal existait entre eux : «Le pacte était de se partager la somme en deux», a-t-il déclaré sur Rai 1. Il craint que sa compagne, de nationalité roumaine comme lui, soit retournée en Roumanie. Elle aurait depuis donné signe de vie, indiquant qu’elle séjourne chez sa sœur à Modène pour des raisons professionnelles et qu’elle rentrerait en avril. L’homme dit ne pas la croire.

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Un recours juridique incertain face au droit italien des loteries

L’homme a mandaté un avocat pour tenter de récupérer sa part. La procédure s’annonce complexe. En droit italien, le règlement du jeu Gratta e Vinci, administré par Lottomatica sous la supervision de l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, reconnaît comme bénéficiaire du gain le détenteur physique du ticket au moment de l’encaissement. L’acheteur ne dispose d’aucun droit automatique sur le gain une fois le ticket remis à un tiers.

Son seul levier réside dans la preuve de l’accord de partage, qui n’a pas été formalisé par écrit. Le témoignage du gérant du bar, qui a confirmé la remise du ticket, constitue un élément utilisable, mais insuffisant à lui seul pour contester la propriété légale du gain devant un tribunal civil.

L’issue de la procédure dépendra de la capacité de l’avocat à démontrer l’existence d’un accord de partage opposable, une jurisprudence rare en matière de loterie italienne.