Ballon d’Or 2026 : après la rupture avec la FFF, Gianni Infantino met Mbappé et Dembélé en avant

Sur fond de tensions entre la Fédération française de football et Gianni Infantino, le président de la FIFA a publié un message sur les réseaux sociaux, au cours duquel il a mis en avant à la fois Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Une situation ubuesque, alors que la FFF a récemment annoncé retirer son soutien à Infantino et que, dans le même temps, Mbappé et Dembélé se sont envoyés des critiques à travers des médias interposés. À quelques jours de la cérémonie du Ballon d’Or, cette publication risque de faire jaser…

En effet, le calendrier donne forcément une résonance particulière à cette prise de parole. Le 10 septembre, le comité exécutif de la FFF a décidé à l’unanimité de ne plus soutenir Infantino pour l’élection présidentielle de la FIFA prévue le 18 mars 2027 à Rabat. Philippe Diallo, le président de la FFF, avait alors évoqué une rupture de confiance et des désaccords sur la gouvernance au sein de la plus haute instance du football mondial. Cette décision faisait notamment suite au projet abandonné de créer une société commerciale liée à la FIFA et d’ouvrir une partie de son capital à des investisseurs privés.

Mbappé et Dembélé au centre du message

Qu’à cela ne tienne, pour Gianni Infantino. Sur les réseaux sociaux, il a mis en ligne une publication évoquant les performances de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, au cours de la dernière Coupe du monde. Il a notamment rappelé que la France est devenue la deuxième sélection de l’histoire à compter deux joueurs ayant marqué au moins six buts lors d’une même Coupe du monde.

Une publication qui intervient toutefois alors que les deux joueurs sont considérés comme des prétendants sérieux au trophée, dont la cérémonie aura lieu le 26 octobre à Londres. Ils seraient d’ailleurs en froid, à en juger par les récentes déclarations, notamment d’Ousmane Dembélé, qui a répondu à Mbappé, affirmant qu’il n’était certes pas “l’élu” mais qu’il avait longuement travaillé pour atteindre les objectifs qu’il s’était fixé en début de carrière.

Une cérémonie très attendue le 26 octobre

La cérémonie du 26 octobre prochain est très attendue et sans aucun doute, cette sortie de Gianni Infantino permet de faire grimper la température. À date, aucun favori ne se dégage. En effet, il n’y a aucun joueur qui a sur-performé par rapport aux autres cette saison et chaque prétendant au titre peut se targuer d’être un excellent choix. Encore quelques semaines donc, avant la réponse…