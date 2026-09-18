Bénin : la Police recherche les propriétaires de 34 motos saisies à Togba

Trente-quatre motocyclettes ont été isolées parmi les 84 engins saisis par le commissariat de l’arrondissement de Togba, dans le cadre d’une enquête sur la commercialisation illicite de motos d’occasion. La Police républicaine demande aux éventuelles victimes de vols de venir les identifier.

Des châssis effacés ou modifiés

L’opération a conduit les policiers dans un magasin spécialisé dans la vente de motocyclettes d’occasion. Au total, 84 engins ont été saisis pour permettre des vérifications sur leur origine et leur identification.

Les contrôles techniques ont ensuite permis de retenir 34 motocyclettes présentant des anomalies particulières. Leurs numéros de châssis auraient été effacés ou altérés. Aucun document permettant d’établir leur provenance n’aurait également été retrouvé pour ces engins.

Ces éléments ne permettent pas, à ce stade, d’établir que toutes les motos proviennent de vols. Leur origine reste à déterminer à partir des vérifications et des éventuelles déclarations des propriétaires.

Le commissariat de Togba invite ainsi les personnes ayant perdu une motocyclette à se rapprocher de ses services. Elles devront présenter les pièces susceptibles de prouver leur propriété afin de permettre aux enquêteurs de procéder aux rapprochements nécessaires.

Les propriétaires invités à vérifier les engins

La démarche doit permettre d’établir si certaines des motos saisies correspondent à des engins déclarés volés. Une identification concluante pourrait ouvrir la voie à leur restitution aux propriétaires légalement reconnus, sous réserve des procédures applicables.

Les exigences administratives béninoises accordent une place centrale à l’identification du véhicule. Pour l’immatriculation d’une moto, l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT) demande notamment une déclaration de douane, une facture d’achat ainsi qu’une photographie du numéro de châssis et de la motocyclette.

La réglementation relative aux motocyclettes d’occasion prévoit également des documents liés à leur fabrication, leur première mise en circulation et leur importation. Le décret n°2004-708 du 30 décembre 2004 encadre ainsi l’importation des vélomoteurs et motocyclettes d’occasion au Bénin.

Plusieurs affaires de motos volées récemment

Cette saisie intervient alors que la Police républicaine a signalé d’autres opérations concernant des motocyclettes présumées volées au cours des dernières semaines. À Natitingou, quatre engins ont été retrouvés au domicile d’un suspect en fuite, dont un a été restitué à son propriétaire après les vérifications.

À Abomey-Calavi, une autre enquête avait conduit les policiers vers un site où environ 25 motocyclettes d’origine douteuse, ainsi que des cadres et des pièces détachées, avaient été découverts. Les victimes de vols avaient été invitées à se présenter pour vérifier si leurs biens figuraient parmi les engins récupérés. À Togba, les investigations se poursuivent afin de déterminer la provenance des 34 motocyclettes et les éventuelles responsabilités liées à leur détention ou à leur commercialisation.