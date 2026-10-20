Bénin : accident de Zogbodomey, la Police républicaine clarifie le bilan et les circonstances

La police républicaine a profité d’un communiqué publié sur sa page Facebook ce lundi 19 octobre pour se prononcer sur l’accident qui s’est produit au cours du week-end écoulé à Zogboodomey. L’institution a apporté des clarifications sur les circonstances de ce drame et a tenu rétablir la vérité des chiffres face aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux aainsi que dans certains médias. On retiendra donc du communiqué qu’il s’agit d’un camion chargé de briques s’est renversé dimanche 18 octobre 2026 sur la route nationale inter-États n°2 (RNIE 2), à hauteur de Hlagba-Zakpo, dans l’arrondissement de Massi, commune de Zogbodomey.

Un mort et quatre blessés, dont un grièvement atteint. C’est le bilan provisoire communiqué par la police. L’accident s’est produit aux environs de 16 heures. Alors que le conducteur abordait une descente, le camion aurait perdu son équilibre avant de se renverser sur la chaussée. Le poids lourd a ainsi bloqué la circulation dans les deux sens.

La circulation rétablie après quatre heures

Alertée, la Police républicaine s’est rendue sur les lieux pour effectuer les constatations nécessaires et organiser la circulation. Une grue a été mobilisée pour dégager le camion accidenté. Le trafic a finalement repris aux environs de 20 heures, soit quatre heures après le drame.

Face aux informations relayées sur les réseaux sociaux et dans certains médias, faisant état de nombreuses pertes en vies humaines, la Police républicaine a tenu à préciser le bilan provisoire. Elle a également exprimé sa compassion à la famille de la personne décédée et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident et établir les responsabilités éventuelles. À ce stade, les circonstances précises du renversement restent donc à élucider.