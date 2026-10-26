Floride : un enfant noir de 3 ans jugé trop doué au foot, exclu de la ligue et escorté par la police

Un enfant noir de 3 ans prénommé Nevada a été exclu de sa ligue de football à Winter Park, en Floride (États-Unis), puis escorté hors du terrain par des policiers, selon une vidéo publiée le 25 octobre 2026 par sa famille sur TikTok. Son père a résumé la scène dans cette vidéo : « Ils ont vraiment appelé la police contre un enfant de 3 ans parce qu’il avait trop le ballon ». De son côté, sa mère a réagi à l’attitude des adultes présents : « Ces adultes se sont mis en cercle pour parler de mon fils, alors qu’il ne fait que jouer au foot ».

Des plaintes de parents adverses sur son niveau de jeu

Le garçon jouait dans une ligue de i9 Sports, située dans cette ville de la banlieue d’Orlando, face à des enfants de 5 ans, soit deux ans de plus que lui. Des parents de l’équipe adverse se sont plaints parce que leurs enfants n’arrivaient pas à lui reprendre le ballon, et la vidéo les montre l’accusant d’« essayer de faire le show ». La famille affirme qu’il a pourtant été remplacé plusieurs fois pendant un match d’environ 30 minutes et qu’il a quand même marqué une dizaine de buts.

La ligue a ensuite remis à la famille un avis d’interdiction d’accès au terrain, puis les policiers ont raccompagné les parents et l’enfant devant les autres joueurs. La famille indique avoir été remboursée de l’inscription à la saison d’automne 2026.