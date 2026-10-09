Royaume-Uni : trois sœurs mortes en mer à Brighton, leur mère était décédée dans un lac en 2010

Seize ans après la mort de leur mère, trois sœurs ont perdu la vie en mer à Brighton, dans le sud de l’Angleterre. En effet, le 8 octobre 2026, la coroner Penelope Schofield a conclu au suicide pour Jane Adetoro, 36 ans, Christina Walters, 32 ans, et Rebecca Walters, 31 ans, lors de l’enquête judiciaire tenue au Royaume-Uni. Les trois femmes vivaient ensemble à Greenford, dans l’ouest de Londres, et leurs corps ont été retrouvés le 13 mai 2026.

Pour information, la veille, elles s’étaient rendues à Birmingham, près du lac Brookvale où leur mère, Janice Adetoro, était décédée en 2010. Elles avaient aussi visité sa tombe. Mais contre toute attente, le soir du 12 mai, les sœurs ont rejoint le front de mer de Brighton vers 22 h 21. Les caméras de surveillance les ont vues pour la dernière fois sur la plage à 2 h 42 le 13 mai et les secours ont été appelés vers 5 h 45. Jane Adetoro a été ramenée à terre par l’équipage de la RNLI, la société britannique de sauvetage en mer, et déclarée morte sur place. Puis Christina Walters a été récupérée en mer par un canot de la RNLI, tandis que Rebecca Walters avait été rejetée sur la plage. Malheureusement, les secouristes ont constaté leur décès le matin même.

« Deux appels ont signalé la présence de corps dans la mer à Brighton », a-t-il déclaré, ajoutant : « Il y avait du vent et la mer était particulièrement agitée. » a déclaré le commissaire divisionnaire Mark Cullimore. De son côté, la coroner a retenu la même conclusion pour chacune des trois femmes.

Une cousine évoque un deuil jamais surmonté

Avant l’audience, une cousine des sœurs, Natalie Walters-Daniel, 33 ans, avait expliqué au Sunday Times qu’elles ne s’étaient jamais remises de la perte de leur mère. « Perdre sa mère à cet âge, c’est au moment crucial où l’on devient une jeune femme… Les années où la présence d’une mère, ses conseils et son amour devraient être là, elles ne les ont pas eues. » a-t-elle déclaré.