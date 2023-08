Roseline Layo, chanteuse ivoirienne, a été blessée dans un accident de la circulation sur la route Bouaké-Katiola, près du village d'Allahkro, ce samedi 26 août 2023. En effet, la chanteuse a été transférée avec deux autres personnes touchées (un homme et une autre femme) au centre hospitalier universitaire de Bouaké. Selon nos confrères Fratmat, elle ne serait pas en danger. Néanmoins, un membre de son personnel serait probablement gravement touché.

Ces données proviennent de sources bien connues de la Gendarmerie de Bouaké et des autorités administratives de Katiola. Notons qu'un camion citerne et deux véhicules particuliers de marque Mercedes et Huyndai sont impliqués dans l'accident. Selon les premiers résultats, le conducteur de la Huyndai serait responsable de l'accident. De plus, les véhicules ont subi des dommages importants. Pour rappel, Roseline Layo a révélé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ce jeudi qu'elle et son conjoint sont victimes de menaces de mort.

Dans un live sur Facebook, Roseline Layo a donné un coup de gueule à ceux qui ne cessent d'envoyer des messages selon lesquels son couple ferait l'objet de menaces de mort. Face à cela, elle a donc demandé aux personnes concernées d'arrêter de propager de telles rumeurs. « Est-ce qu’on vous a offensé ? Ça suffit comme ça. Qu’est-ce qu’il y a ? […] Arrêtez de me faire peur. C’est bon maintenant, nous aussi, on a des guides spirituels… Si vous rêvez de nous, arrêtez de chercher à nous rencontrer. Priez simplement pour nous et c’est bon », affirme-t-elle.