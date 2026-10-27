Bénin : à la mairie de Cotonou, des marchés non soldés depuis 14 ans

Des engagements vieux de plus d’une décennie figurent encore dans les comptes de la mairie de Cotonou. L’information a été rapportée par Le Matinal qui a cité la synthèse de restitution de l’audit Fadec 2025. Il s’agit de plusieurs marchés communaux qui ne sont pas soldés. Parmi eux figurent certains qui remontent en 2012.

Le sujet a été abordé lors de la séance de restitution organisée le 20 octobre dernier à l’intention des autorités communales. Le maire Luc Gnacadja aurait exprimé son trouble face aux conclusions de l’évaluation. Les chiffres présentés font état de 18 marchés non soldés, pour un reste à mandater de 439,58 millions de FCfa. Sur ce montant, 399,60 millions de FCfa relèvent des ressources Fadec. Un seul paiement partiel a été enregistré sur ces dossiers au cours de l’année 2025.

L’audit Fadec 2025 relève également des niveaux d’exécution budgétaire limités. Le taux d’engagement des crédits audités s’établit à 17,6 %, tandis que le taux de mandatement atteint 29,16 %, contre une norme de référence de 75 % mentionnée dans le rapport.