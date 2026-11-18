Le Conseil économique et social (CES) poursuit sa campagne d’information sur les textes législatifs qui encadrent la vie des citoyens. Après Parakou, le président de l’institution, Abdoulaye Bio Tchané, a conduit une délégation à Kandi, dans l’Alibori, le mardi 17 novembre 2026. La rencontre a porté sur trois lois relatives à l’agriculture, au pastoralisme et à la circulation routière.

L’initiative vise à permettre aux populations de mieux connaître les dispositions de ces textes, ainsi que les droits et obligations qui en découlent. Les lois présentées concernent des secteurs qui influencent directement les activités économiques et les relations sociales dans les communautés.

Il s’agit de la loi n° 2022-14 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la loi n° 2018-20 portant Code pastoral et du Code de la route. Pour conduire les échanges, le CES a sollicité des spécialistes des ministères chargés notamment de l’Agriculture, de la Décentralisation, du Cadre de vie et des Transports.

L’agriculture, le pastoralisme et la sécurité routière au programme

La présentation de la loi sur l’orientation agricole a été assurée par Irénée Adje, conseiller technique juridique du ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche. Composé de 114 articles, ce texte vise à moderniser le secteur agricole, à renforcer la souveraineté alimentaire et à améliorer les conditions de travail des producteurs, éleveurs et pêcheurs.

Il prévoit notamment des mesures pour faciliter l’accès au foncier, aux crédits agricoles, aux intrants et aux équipements de mécanisation. Des mécanismes de fiscalité incitative et une assurance contre les risques sont également prévus pour accompagner les acteurs. En contrepartie, ceux-ci sont appelés à respecter les normes de qualité et à s’organiser en coopératives. Le texte accorde aussi une place aux jeunes entrepreneurs agricoles.

Cette loi encadre un secteur qui fait vivre plus de 70 % de la population béninoise et contribue à près de 33 % du produit intérieur brut (PIB).

Les autres communications ont porté sur les dispositions du Code pastoral et du Code de la route. Les experts ont exposé les principales règles prévues par ces textes, leurs implications pour les citoyens et les comportements attendus pour limiter les tensions et favoriser une cohabitation pacifique.

À l’ouverture de la séance, le coordonnateur départemental du CES dans l’Alibori, Sero Zorobouragui, a invité les participants à suivre attentivement les exposés et à profiter des échanges pour approfondir leur connaissance des lois. Il a insisté sur l’intérêt de cette rencontre pour mieux comprendre les conséquences de ces dispositions dans la vie économique et sociale.

Prenant ensuite la parole, Abdoulaye Bio Tchané a rappelé l’importance de la maîtrise des règles communes. Selon le président du CES, une meilleure connaissance des textes peut contribuer à prévenir les comportements à risque et à réduire les conflits liés à leur méconnaissance.

« Je vous exhorte donc à saisir pleinement cette occasion : interrogez l’équipe mobilisée, échangez avec les conseillers du CES, faites-nous part de vos préoccupations. C’est ainsi, ensemble, que nous consoliderons l’État de droit dans notre pays », a-t-il lancé aux participants.

Les préoccupations des populations prises en compte

Après les différentes présentations, les participants ont pu interroger les spécialistes et évoquer des situations rencontrées dans leurs localités. Les experts ont apporté des éclaircissements sur les dispositions soulevées et les ont illustrées à partir de cas concrets. Ces échanges ont permis de confronter les règles prévues par les textes aux réalités vécues par les populations. Pour le CES, cette démarche doit faciliter leur compréhension et encourager leur application dans les comportements quotidiens.