Le président Français avant de se rendre à Niamey au Niger pour apporter son soutien au président Mahamadou Issoufou et au peuple nigérien endeuillé par le massacre de 71 de ses soldats en lutte contre les terroristes dans le Sahel avait décidé de faire une brève escale à Abidjan en Côte d’ivoire ce samedi 21 décembre. Une visite qui entrait dans le cadre des bonnes relations qu’entretenaient les deux pays mais aussi d’une opération de charme du locataire de l’Elysée.

Macron aborde courageusement une thématique qui fâche

Au cours de sa visite, le président français qui avait pris la peine de passer « saluer » les militaires de sa base à Abidjan, inaugurer un « gros » complexe sportif, n’avait pas manqué au cours de son allocution de faire de belles déclarations. Très adroitement le président français avait su décrire les succès des troupes françaises engagés aux côtés des pays ouest-africains et sahéliens dans la lutte contre le terrorisme, l’opération Barkhane. Il avait également su aborder la thématique qui avait fait « la renommée » de Nathalie Yamb, la conseillère suisse et camerounaise de l’un des opposants au régime du président Ouattara au récent sommet Russie-Afrique de Sotchi.

Nathalie Yamb , expulsée le 02 Décembre dernier de Côte d’ivoire, avait à Sotchi prononcé un discours devenu célèbre sur la néo-colonisation et l’iniquité des relations France-Afrique, qui avait eu sur la toile et les réseaux sociaux, un retentissant écho au sein des populations africaines.

Ce samedi, le président Macron reconnaissant d’abord que le colonialisme « a été une erreur profonde, une faute de la République», ajoutait néanmoins que la jeunesse ivoirienne et partant la jeunesse africaine, qui au demeurant n’avait pas, comme lui, connu la « colonisation » aurait tort d’attribuer toute leurs difficultés et leurs problèmes à la France.

« Quand c’est difficile, on dit “c’est la France”, » avait déclaré le président en substance alléguant que pour bien des troubles, dans les anciennes colonies soit-dit en passant, la France était «parfois la cible toute désignée » parce que « c’est plus simple ». Pour Emmanuel Macron, «cette Afrique jeune » ; loin du « regard d’hégémonie et des oripeaux d’un colonialisme » qui selon lui était révolu devrait accepter de bâtir avec une « France Nouvelle » des relations plus fécondes.