Pierre Nkurunziza, président du Burundi depuis 2005 a cherché et remporté un troisième mandat controversé en 2015, défiant les limites constitutionnelles et plongeant le pays dans une crise politique meurtrière et une récession économique prononcée. Mais contre toute attente, le dirigeant de 56 ans annonçait en juin 2018 qu’il ne se présenterait pas aux élections prévues pour mai 2020. Une déclaration que M. Nkurunziza, réitérait ce jeudi.

Pierre Nkurunziza ne désire plus être président

Même après l’annonce de Juin 2018, nombre d’observateurs étaient demeuré sceptiques. Surtout qu’un referendum constitutionnel en Avril 2018, étendait la durée du mandat présidentiel et lui permettait de se maintenir au pouvoir jusqu’en 2034. Mais, après son discours de fin d’année devant la police et les forces armées, il y a une semaine ; Ce jeudi encore devant un parterre de journalistes au cours d’une émission retransmises sur les chaines publiques du pays ; le président Nkurunziza répétait qu’il ne désirait pas se représenter en 2020.

Au cours de son entrevue, le chef de l’état burundais serait intervenu sur de nombreux sujets, partant de la politique économique et budgétaire, que le président trouvait en nette amélioration ; en passant par la lutte contre la corruption, à la situation des journalistes emprisonnés sous son régime. Mais le point sur lequel avait tenu à mettre un accent particulier le président burundais ; c’était « l’ingérance étrangère » qui avec le Rwanda en tête des accusés, serait l’une des principales causes aux maux dont souffrait le Burundi. « N’eût été cela, on serait déjà très avancé en termes de développement» aurait ajouté le président.

Le thème de l’ingérence étrangère avait d’ailleurs été déjà soulevé par Ezechiel Nibigira, le ministre burundais des Affaires étrangères, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies de septembre dernier. A ce sujet, le ministre avait prévenu au cours de son allocution, que son pays se montrerait « intraitable » vis-à-vis de cette « ingérence » si elle tentait d’une manière ou d’une autre d’influer sur les prochaines élections dans le pays.