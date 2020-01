Déjà 25 morts. 830 cas de maladies déjà confirmés. Et 1072 cas suspectés. C’est le dernier bilan fait par la Chine de ce nouveau type de coronavirus qui sévit dans le pays le plus peuplé au monde. Le foyer se trouve en Chine, à Wuhan où les premiers cas sont apparus. Pour éviter la propagation rapide de ce dangereux virus, la Chine vient de prendre des mesures drastiques.

L’évolution du coronavirus en Chine devient réellement alarmant. C’est pourquoi les autorités de la ville chinoise de Wuhan reconnue comme point de départ de l’épidémie, ont décidé d’interdire aux habitants de la ville d’en sortir jusqu’à nouvel ordre. Wuhan compte plus de 11 millions d’habitants et toute la région compte plus de 20 millions de personnes qui sont donc concernées par cette mesure. Tous les moyens de transport interurbains de la ville sont interdits de circulation et ne peuvent sortir de la ville. Les péages sur les autoroutes sont fermés.

Des allures de ville fantôme à Wuhan et alentours

La ville de Wuhan ainsi isolée présente des allures de ville fantôme. Surtout en cette veille de Nouvel an chinois où les grandes métropoles chinoises sont habituellement en ébullition. Un calme étrange plane sur cette ville de plus d’une dizaine de millions d’habitants. Les commerces et services sont fermés. Les rues sont quasiment vides ; les populations se terrent chez eux. Ceux qui se risquent à l’extérieur de leur maison sont obligés de s’affubler d’un masque respiratoire.

Plusieurs villes alentours de Wuhan ont instauré des mesures similaires pour éviter toute contamination. Les villes voisines de Huanggang (7,5 millions d’habitants), Ezhou (1,1 million d’habitants), Lichuan (1 million d’habitants) Xiantao(1,2 million d’habitants) et Chibi (près d’1 million d’habitants) vivent aussi au ralenti avec des routes et des gares fermées et les moyens de transport suspendus.

« Urgence de santé publique en Chine », mais aussi à l’inter…

L’OMS (Organisation mondiale de la santé) et autres responsables sanitaires internationaux observent depuis Génève la situation en Chine et les mesures prises. Ils disent croire en l’efficacité de ces mesures et espèrent qu’elles seront de courte durée. « Nous avons compris que les mesures prises dans la ville de Wuhan ont résulté de l’initiative de cette ville et ne résultaient pas d’une évolution épidémiologique », a expliqué le Dr. Didier Houssin, président du comité d’urgence de l’OMS. Désormais, la structure sanitaire onusienne conçoit qu’il s’agit bien d’une « urgence de santé publique en Chine », mais se refuse encore à parler d’ « urgence de santé publique de portée internationale. »

Cependant, le dangereux virus qui ne possède encore aucun remède efficace, tend à s’internationaliser tant les pays où il est signalé se multiplient. Outre la Chine, le coronavirus est signalé dans plusieurs pays asiatiques où il a été amené par des voyageurs venus de Wuhan en Chine. La Thaïlande a signalé le premier cas en dehors de Chine le 8 janvier dernier. Le Japon a connu un premier cas le 10 janvier 2020. Les 17 et 18 janvier, le Vietnam a signalé deux cas de la maladie. La Corée du Sud a eu son premier cas le 19 janvier dernier et Taïwan le 20 janvier. Macao et Hong Kong ont aussi signalé des cas de la maladie. En dehors du continent asiatique, seul les Etats-Unis semble aujourd’hui présenter un cas de coronavirus à Everett près de Seattle depuis le 19 janvier dernier.