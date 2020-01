La présidentielle française aura lieu en 2022, et déjà les opposants à l’actuel président Emmanuel Macron se mobilisent pour l’affronter dans les urnes. C’est dans ce contexte que le président du parti politique Debout La France, Nicolas Dupont-Aignan a demandé hier lundi 20 janvier 2020 à ce qu’une « grande primaire » soit organisée dans la partie de la droite souverainiste, conservatrice et de l’extrême droite pour la présidentielle qui se tiendra dans deux ans. Au cours de ses vœux à la presse, l’ancien maire d’Yrres a exhorté les personnalités de la société civile dont le polémiste Eric Zemmour, politiques de l’opposition républicaine « patriote pour organiser en 2021 une grande primaire pour la France ».

Marine Le Pen convié par Dupont-Aignan

Nicolas Dupont-Aignan a également convié la journaliste Natacha Polony et le général Pierre de Villiers. Au rang des figures politiques, le député de l’Essone a invité les Républicains qui « ne rejoindront jamais Emmanuel Macron » dont le patron du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau et les députés LR Julien Aubert et Guillaume Larrivé. Parmis ces personnalités se trouvent aussi la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen et les partisans d’une sortie de la France de l’Union Européenne Florian Phillipot et François Asselineau. Nicolas Dupont-Aignant a par ailleurs estimé qu’aucune personne ne pourra gagner en étant seul.

Il veut faire bloc contre Emmanuel Macron

Pour l’ancien candidat malheureux aux élections présidentielles de 2017, ne pas adhérer à une telle démarche pourrait revenir à diviser les républicains et les patriotes. S’adressant aux personnages politiques de la droite et de l’extrême droite, il leur demande de faire ensemble bloc « pour gagner contre Emmanuel Macron ».