Un pasteur nigérian s’en prend au président Muhammadu Buhari et critique sa gestion de la nébuleuse islamiste Boko Haram au Nigeria. Le pasteur Giwa Adewale de l’église de l’Attente d’une deuxième venue de Jésus Christ (Awaiting The Second Coming Of Jesus Christ) est mécontent des politiciens de son pays. L’homme de Dieu a fustigé la gestion de cette crise par les dirigeants nigérians principalement leur chef le président de la république nigériane Buhari.

Le pasteur demande au président Buhari de prendre les dispositions utiles pour mettre fin aux carnages et aux morts qui s’observent et se décomptent au quotidien dans le pays. Car pour pasteur Giwa Adewale, les mains du président Buhari « sont tâchées de sang ». Il déplore en outre l’absence de mesures sérieuses de la part du gouvernement pour endiguer la menace Boko haram.

Marcher sur « le chemin des méchants ».

Le responsable religieux a aussi dénoncé le rôle de plusieurs membres du clergé qui paraissent faire le jeu des politiques en se satisfaisant de leurs intérêts du moment. Il exige de la part de Buhari « la bonne gouvernance et la sécurité nationale ». « La bonne gouvernance possède les attributs de transparence, d’efficacité, de participation équitable, d’état de droit, de responsabilité et de décence. Avons-nous ces attributs au Nigeria aujourd’hui ? s’interroge-t-il avant de regretter que la plupart des ecclésiastiques que le pays possède aient décidé de marcher sur « le chemin des méchants ».

Enfin, il en appelle à davantage de compréhension et de compassion de la part des croyants et les incite à revenir vers Dieu. Prenant des passages bibliques à témoin, il montre que le gouvernement nigérian et ses hommes sont devenus de vrais menteurs qui profitent de la bêtise du peuple qui souffre. Il en appelle donc aux Nigérians à s’abandonner à Dieu et à ne pas se laisser corrompre.