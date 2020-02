« Mer fantastique et pas un ‘’Kaffir’’ en vue », se sont les propos qui ont valu la condamnation à un homme, ce vendredi à Johannesburg en Afrique du Sud. Après un quart de siècle, l’Afrique du Sud continue d’être le théâtre des actes de discrimination raciale. En effet, le terme ‘’Kaffir’’ qui veut dire ‘’Noir’’ est le terme le plus insultant utilisé en Afrique du Sud pour désigner ceux qui possèdent la peau noire sous le régime raciste de l’apartheid. Adam Catzavelos est condamné à une amende de 3000 euros ou deux ans de prison avec sursis. « Il a plaidé coupable et c’est un signe de remords à prendre en compte » a considéré Hleziphe Nkasibe, la juge au cours de son verdict.

« Un procès équitable » selon Adam Catzavelos

Il n’est pas rare de voir des condamnés de la justice dans une affaire, reconnaître expressément la qualité du procès. L’homme de 41 ans qui est condamné ce vendredi a reconnu le juste caractère dans lequel son procès a été tenu. « Je suis vraiment soulagé et reconnaissant d’avoir eu un procès équitable… » a-t-il confié à la presse lors de sa sortie d’audience. Aussi, il a adressé une reconnaissance à l’endroit de la juge Hleziphe Nkasibe. Adam Catzavelos déclare que Hleziphe Nkasibe est « une juge responsable » avant d’ajouter qu’il le « remercie sincèrement de son verdict ».

Tout était parti d’une vidéo

Adam avait, dans une vidéo crée la polémique. Dans la vidéo, il portait un chapeau de paille sur la tête. Ces yeux étaient couverts par une lunette de soleil qui lui descendait sur le nez. Il appréciait sa vue de la mer et s’était ainsi exprimé : « mer fantastique et pas un ‘’Kaffir’’ en vue ». Comme une traînée de poudre, la vidéo s’est très vite répandue dans toute la ville. Suite à cela, Adam s’est vu licencier par son employeur.