Plusieurs décennies après l’assassinat du capitaine Thomas Sankara, la justice burkinabé continue ses investigations dans le but d’identifier les auteurs et de retracer les conditions dans lesquelles ce dernier a été tué. Ce jeudi 13 février, les responsables en charge de l’enquête ont procédé à la reconstitution de l’assassinat du père de la Révolution burkinabé et de ses compagnons.

En présence des inculpés…

Cette initiative qui vise à corroborer ou confronter les différentes versions a eu lieu en présence de plusieurs personnes dont les inculpés témoins et membres des familles des victimes. On retient de cette reconstitution des faits que le meurtre a eu lieu le 15 octobre 1987 dans le bâtiment du Conseil de l’Entente.

Le commando à l’origine du meurtre aurait fait incursion sur les lieux à bord d’un véhicule. Le tir de plusieurs coups de feu a permis d’atteindre les compagnons de Thomas Sankara. Au total, 12 personnes ont été criblées de balles en même temps que le jeune président de 37 ans. Les défunts auraient par la suite été inhumés dans des conditions peu recommandables.

Une avancée notable…

Selon les descriptions qui ont été faites de la scène par l’avocat de la famille Sankara, des personnes ont été choisies pour faire la simulation. « Les survivants ont joué leur rôle de l’époque. Ceux qui sont absents ou décédés se sont vus remplacer par des personnages pour jouer leur rôle, tel que décrit par les témoins oculaires des événements. C’était une grande émotion », explique Prosper Farama, avocat de la famille Sankara.

Pour d’autres avocats de la famille Sankara, cette reconstitution des faits est une sérieuse avancée pour l’affaire qui a longtemps été bloquée.