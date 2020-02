Le professeur Babacar Diop, secrétaire général de Forces démocratiques du Sénégal (FDS) a rendu visite ce mardi 25 février au Cardinal Théodore Adrien Sarr, ancien archevêque de la ville de Dakar. La question sur la situation actuelle de l’activiste Guy Marius Sagna, en détention depuis près de trois mois a été évoquée lors de cette visite.

Le Cardinal “inquiet” de la situation du coordonnateur du FRAPP

En se prononçant sur la question, l’autorité religieuse a exprimé son inquiétude sur la situation actuelle de Guy Marius Sagna. Selon le communiqué du professeur Babacar Diop, le Cardinal Théodore Adrien Sarr souligne ne pas comprendre les raisons de la détention de l’activiste alors que les autres personnes arrêtées en même temps que lui et pour les mêmes motifs ont été mises en liberté : “Il est très inquiet et suit la question au jour le jour. Il considère que le maintien en détention de Guy Marius Sagna, après la libération de ses ex-codétenus, est incompréhensible, et peut jeter la confusion dans la tête de certains citoyens” a déclaré le secrétaire général du FDS.

Ces déclarations interviennent quelques jours après un reportage qui en a ému plus d’un. En effet, dans le village natal de Guy Marius Sagna, ses proches ont exprimé leur inquiétude. “C’est une situation difficile” a souligné Celestin Sagna, père de Guy Marius Sagna qui fond en larmes en évoquant l’arrestation de son fils. Pour rappel Guy Marius Sagna avait été arrêté avec huit autres personnes lors d’une marche devant les grilles du palais présidentiel en fin novembre dernier.