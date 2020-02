Les Chinois sont victimes du coronavirus urbi et orbi. Suite à la mise en quarantaine du paquebot de croisière Diamond Princess au bord duquel 64 passagers ont été contaminés par le coronavirus, des sociétés de croisière mettent des restrictions d’accès à leur bateau. Le paquebot Diamond Princess avec à son bord environ 3700 passagers, a été en effet mis en quarantaine au port de Yokohama, près de Tokyo, au Japon du fait de cette épidémie de coronavirus à bord.

Dès lors les sociétés croisiéristes prennent leur responsabilité. Dans des communiqués qui se ressemblent beaucoup, les trois croisiéristes que sont Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean et Oceania Cruises invitent les personnes titulaires de passeport chinois, hongkongais et macanais à ne pas monter à bord de leur paquebot, quelle que soit leur nationalité.

Des mesures de restriction peu ordinaires

De même, «les invités qui ont voyagé à partir de, visité ou transité par un aéroport en Chine, incluant Hongkong et Macao, dans les 30 jours précédant leur date d’embarquement, peu importe leur nationalité, ne seront pas autorisés à monter à bord de tous nos navires», stipulent les communiqués d’Oceania Cruises et Nowegian Cruise Line. Royal Caribbean impose quant à lui, une restriction d’un délai de 15 jours plutôt que 30 et ajoute que des passagers ayant été en contact avec des personnes venues de la Chine, de Hong-Kong et de Macao 15 jours avant leur embarquement, seront refusées d’accès aux paquebots. Sans toutefois préciser comment reconnaître les passagers ayant eu lesdits contacts.

Les trois sociétés précisent en outre que tous les passagers auront droit à un checking médical avant de monter à bord des paquebots. Et tous ceux qui présenteraient des symptômes de fièvre (supérieure à 38°C) et de grippe, seront purement et simplement refoulés et interdits d’accès aux bateaux de croisière. Et tous seront naturellement remboursés. Toute une série de mesures disponibles sur les sites des croisiéristes et obligatoires pour tout passager désireux de partir en croisière en ces temps où sévit le coronavirus.