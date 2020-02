Pour régler définitivement la crise qui secoue le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Boni Yayi a décidé de laisser les militants s’exprimer à travers un congrès avant les élections communales prochaines. Le président d’honneur du parti FCBE, Boni Yayi est pour la tenue d’un congrès du parti avant les élections communales du 17 mai prochain.

Au vu de tout ce qui se passe au sein du parti, il pense que seuls les militants sont souverains et doivent décider de la conduite à tenir. «La responsabilité morale qui est mienne, en ma qualité de fondateur de notre famille politique, m’impose de m’en remettre aux militants, réels propriétaires du Parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent», a écrit Boni Yayi dans une adresse postée sur sa page Facebook.

Il renseigne que le devoir institutionnel qui est le sien est «de recommander, conformément à l’exigence majoritaire des militants sur le terrain, privés des documents d’origine, en toute urgence, une session extraordinaire du bureau exécutif national aux fins de convoquer avant le scrutin communal du 17 mai 2020 un congrès extraordinaire du Parti FCBE ». Il rassure les militants qu’il ne va jamais donner sa caution à tous ceux qui s’écartent de la ligne politique du parti retenue ensemble au congrès de Parakou.

Un congrès pour définir la marche à suivre

Boni Yayi rappelle que le parti est inscrit dans «la grande famille de la « Résistance » depuis l’exclusion de nous tous des dernières élections législatives de 2019» et le congrès doit pouvoir se prononcer sur cette question, en plus de son ouverture aux forces et personnalités dudit creuset de lutte pour la restauration de notre démocratie et une meilleure gouvernance.

Aussi, le congrès doit pouvoir statuer sur le comportement à adopter sur la question de l’existence légale du parti au regard des échéances à venir. Il doit pouvoir définir et enraciner l’orientation politique du parti «pour ne pas nous rendre complices naïfs ou marchandés de la situation de crise politique, économique et humanitaire continue dans laquelle végète notre pays». Il exhorte les militants à ne pas perdre confiance à leur capacité à surmonter cette crise. A l’en croire, FCBE doit maintenir son identité et sa ligne politique.

C’est pourquoi, le président d’honneur Boni Yayi lance un appel à tous les militants «pour la discipline de groupe» et rappelle à ceux qui s’écartent de la ligne du parti «de se ressaisir pour le combat en symbiose avec les autres formations politiques pour le retour de notre démocratie dans notre pays».