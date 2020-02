Le célèbre chanteur nigérian David Adededji Adeleke alias Davido n’en finit pas d’enchaîner les records. L’artiste qui figure parmi les plus célèbres en Afrique, est désormais le premier artiste nigérian à franchir la barre des 100 millions de vues sur YouTube. Cela se remarque sur ses clips If et Fall qui sont respectivement à 100 millions de vues et 175 millions de vues sur la plateforme.

4 millions d’écoutes

Ce record le place devant un autre célèbre musicien de nationalité nigériane Wizkid. En outre Davido est également la star africaine la plus suivie sur le réseau social Instagram, avec 15 millions de followers.Rappelons que l’interprète de Aye avait sorti l’année dernière un morceau en collaboration avec le célèbre chanteur américain Chris Brown.

Ce clip Blow My mind avait rencontré un grand succès et totalise actuellement 40 millions de vues sur YouTube. Aussi Davido avait-il réussi à placer son album « A Good Time », à la tête du classement iTunes US Pop Album. Selon les données d’audiomack, cet opus a enregistré plus de 4 millions d’écoutes. A ce succès s’ajoute les autres scores enregistrés sur d’autres plateformes.

En 2019, Davido et sa compagne Chioma ont vu venir au monde leur premier garçon David Jnr. Les deux amoureux se sont également fiancés dans la même année.