Acculé aux Etats-Unis, Huawei étant largement critiqué par le gouvernement américain qui l’accuse de travailler au compte du gouvernement chinois, le groupe de télécommunications a décidé d’opter pour une nouvelle stratégie. En effet, c’est désormais vers l’Afrique et ses nombreuses possibilités que Huawei se projette.

Les 19 et 20 février dernier, du côté de Kinshasa, la toute première édition du forum E-RDC a ainsi été organisé. L’idée était alors de proposer une nouvelle rencontre centrée sur le développement des nouvelles technologies et des télécommunications. Si aucun objectif réel n’a été énoncé en amont, les experts locaux espéraient bien nouer de nouveaux partenariats publics-privés. D’ailleurs, un contrat a été signé entre Huawei et le ministère congolais des NTIC.

Huawei se tourne vers l’Afrique

Adam Ma Qianli, grand patron de Huawei RDC et Augustin Kibassa Maliba, ministre des NTIC se sont ainsi entendus afin de renforcer la coopération entre les deux entités. Outre la signature de juteux contrats, l’ambition commune est de créer et déployer de nouvelles infrastructures visant à accélérer le développement des télécommunications en RDC. Une aubaine pour Kinshasa puisque Huawei investi depuis 2006 au Congo afin d’aider à développer le secteur.

Boycotté aux USA, Huawei prend les devants

Une annonce qui symbolise à la perfection la nouvelle stratégie de Huawei qui, soucieux de ne pas perdre de temps alors que l’entreprise est largement cadenassée sur le sol américain, a donc décidé de se tourner vers de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés porteurs. Aujourd’hui, l’entreprise est donc présente dans plus de 170 pays et cible visiblement de plus en plus de secteurs précis alors que la société continue de développer ses produits 5G. À ce titre, la firme est d’ores et déjà en tête sur ce marché, devançant largement ses principaux concurrents, Sony notamment.