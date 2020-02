Ce mardi, au cours d’un communiqué de presse, Hameed Ali, Contrôleur général des douanes en poste à l’aéroport international Murtala Muhammed de Lagos, annonçait la saisie par ses services d’une importante somme d’argent liquide et en US dollars interceptée, à bord d’un des véhicules d’une société de manutention opérant sur le site de l’aéroport. Une somme, dont les services des douanes auraient déclaré avoir des doutes raisonnables quant à leur provenance et aurait à cet effet ouvert une enquête.

Plus de 08 millions de dollars

Selon Le contrôleur général, Hameed Ali, les liasses de devises américaines avaient été emballées six grands sacs à bord d’un véhicule de manutention opérant sur l’aéroport, pour un montant total de 8,065 615 millions de dollars soit près de 5 milliards de francs CFA. Hameed Ali, le contrôleur général des douanes, aurait déclaré mardi que l’argent était sur le point d’être chargé dans un avion. Cependant sans donner de détails sur le vol suspecté, il avait néanmoins révélé que le véhicule intercepté appartiendrait à la Nigerian Aviation Handling Company (NAHCO).

La NAHCO, serait une société de portefeuille d’investissement au Nigéria qui a des intérêts commerciaux dans les services et l’assistance aéronautiques ; des services qui comprenaient le fret aérien, la manutention des avions, la facilitation des passagers, le transport de l’équipage et la formation aéronautique. Le siège social de l’entreprise se trouverait à Lagos, au Nigéria.

Selon le contrôleur général, le plus intriguant dans l’histoire serait que personne jusqu’au moment de sa déclaration n’aurait réclamé la paternité du pactole, « Depuis le jour où nous avons saisi cet argent, aucune banque n’est venue revendiquer la propriété. Mais notre enquête révélera le mystère derrière les propriétaires » avait tenu à avertir le contrôleur général.