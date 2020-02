La situation est plus que préoccupante à Idleb le dernier bastion des forces rebelles et des groupes djihadistes en Syrie. Suite à la neutralisation du groupe État islamique, les derniers combattants de Daech se sont repliés à Idleb, ce qui a poussé les forces du régime de Bachar El Assad appuyés par l’aviation russe à mener une offensive à Idleb pour en finir avec les groupes rebelles et les combattants djihadistes. Les populations civiles dans cette zone sont prises entre le marteau et l’enclume. Selon les chiffres de l’ONU, 900000 personnes ont fui la zone d’Idleb depuis le début des combats.

Alors qu’ils sont réunis en sommet depuis ce vendredi 21 Février à Bruxelles, les dirigeants européens ont abordé la situation dramatique qui se déroule à Idleb. Les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont demandé l’arrêt de l’offensive militaire menée par le régime de Damas et ses alliés dans la région syrienne d’Idleb. Dans une déclaration commune, les dirigeants de la zone UE ont indiqué que l’offensive en cours à Idleb cause d’énormes souffrances humaines qui sont tout simplement inacceptables.

l’UE hausse le ton

Les dirigeants européens ont signifié que les populations locales à Idleb sont en train de payer un lourd tribut avec la destruction de plusieurs infrastructures sociales et sanitaires. L’UE a donc exigé un arrêt des combats pour garantir la sécurité des populations civiles et à appeler la Cour Pénale Internationale (CPI) à se saisir du dossier syrien pour punir tous ceux qui auront commis des actes qui violent le droit international humanitaire et les droits humains. “L’UE appelle tous les acteurs à cesser immédiatement les hostilités et demande instamment à toutes les parties au conflit de permettre un accès humanitaire direct et sans entrave à tous ceux qui sont dans le besoin” ont livré les responsables européens.