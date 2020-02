Dan Gertler, propriétaire israélien de diverses concessions minières et autres blocs pétroliers en République démocratique du Congo, dans le viseur du groupement d’ONG, « Le Congo n’est pas à vendre ». En effet, diverses organisations ont réclamé le gel des comptes en banque de l’homme d’affaires.

Dans les faits, ces associations se sont tournées vers le président Félix Tshisekedi afin de réagir contre cet homme dont la fortune se serait bâtie sur des transactions opaques et de la corruption à peine masquée afin d’obtenir contrats et avantages. Une réputation sulfureuse traîne effectivement derrière Gertler, au point que l’exécutif américain ait lui aussi décidé de bloquer ses comptes américains, et ce, dès décembre 2017.

Dan Gertler, une homme à la réputation sulfureuse

Selon le pouvoir en place, Gertler aurait fait perdre à la RDC, pas moins d’1.36 milliards de dollars sur la période 2010-2012, en prenant la décision de sous-évaluer les actifs miniers qu’il revendait directement à des sociétés off-shore. Résultat, les associations réclamant la mise en place de sanctions souhaitent également que tout un audit soit réalisé afin de définir si les commerces et entités étatiques ayant contracté avec Gertler ont été soudoyés et ont accepté des conditions avantageuses afin de collaborer.

Washington, prêt à aider

Une demande saluée par l’ambassadeur des États-Unis à Kinshasa Mike Hammer. En effet, l’exécutif américain s’est souvent montré en faveur de la lutte contre la corruption et a proposé son aide à diverses reprises. Reste maintenant à savoir si les autorités prendront effectivement la décision d’aller au bout de la demande des ONG en se décidant à passer sous audit les diverses activités et partenaires du sulfureux milliardaire israélien.