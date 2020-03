Pour avoir palpé les seins d’une de leurs camarades, deux élèves du Ceg 1 d’Aplahoué arrêtés par les éléments de la police républicaine de la localité, nous apprend l’agence bénin presse. Leurs compères du collège ont vivement protesté mercredi 11 Mars et ont exigé leur libération sans condition.

Les apprenants du collège d’enseignement général d’Aplahoué ont battu le macadam mercredi 12 Mars 2020. Ils ont marché de leur collège à la préfecture d’Aplahoué pour exiger la libération de deux de leurs camarades. En effet, disent-ils, les deux mis en cause âgés de 11 et 12 ans et élèves en 4ème ont subi des violences physiques de la part des éléments de la police républicaine.

L’agence bénin presse rapporte que des éléments de la police républicaine du commissariat central de la commune auraient fait irruption dans le collège pour mettre la main sur les deux apprenants incriminés d’avoir touché les seins d’une de leur camarade de la même classe, âgée de 14 ans et dont le papa est un policier en poste dans la même localité.

Les manifestants ont été reçus par le préfet Christophe Mègbédji en présence du directeur du collège. Selon la même source, le dossier est aux mains du procureur du tribunal d’Aplahoué qui a exigé que les deux élèves accusés lui soient présentés.