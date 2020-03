A l’instar des autres nations du monde, la Grèce a pris des mesures exceptionnelles pour lutter contre le Coronavirus. A ce jour, le pays qui a une richesse culturelle (antiquité) inestimable, compte 418 cas de contamination et 05 morts. La Grèce a été durement ébranlée par la crise financière de 2008, il a fallu de longues années de coupures budgétaires, et de restrictions économiques pour que le pays puisse entrevoir le bout du tunnel.

La population grecque a consenti d’immenses efforts et alors que les choses commençaient à rentrer dans l’ordre, le Covid-19 est apparu. Déjà que le pays doit faire face à la crise migratoire, la gestion du coronavirus est un immense défi pour les autorités grecques. Pour contrer la propagation de la pandémie du Covid-19, les autorités ont décidé de fermer la quasi-totalité des hôtels

Une bonne nouvelle pour les femmes enceintes positives au Covid-19

Ce Jeudi 19 mars, Vasilis Kikilias, le ministre grec de la Santé a publié sur son compte Twitter une nouvelle réjouissante. En effet, une jeune femme de 24 ans atteinte par le Coronavirus a donné naissance à un bébé qui ne présente aucun signe de la maladie.

“Et au milieu des difficultés, l’espoir est né. Médecins et infirmières à l’hôpital Atticon après la naissance du premier enfant dans notre pays d’une mère atteinte par le coronavirus. Le bébé est en bonne santé” a tweeté le ministre grec de la santé. Le personnel soignant qui a assisté à l’accouchement a pris des mesures de protections extrêmes pour permettre à la femme d’accoucher en sécurité. Cette dernière était placée en quarantaine depuis quelques jours et présentait des symptômes légers de la pathologie.