L’artiste béninoise Angelique Kidjo a été distinguée par le magazine américain Forbes. En effet le magazine économique américain l’a classé parmi les 50 femmes les plus puissantes du continent africain. La chanteuse, 4 fois lauréate aux Grammy Awards se trouve à la 17e place du classement largement dominé par l’Afrique du sud et le Nigéria. La liste a été publiée sur le site web du média américain.
Folorunsho ALAKIDJA dans le classement
Notons que le trio à la tête du classement de Forbes, est formé par la sud-africaine Graca MACHEL, fondatrice de GRACA MACHEL TRUST. La deuxième est CLARE AKAMANZI, une avocate de nationalité rwandaise. Cette dernière est suivie par la 2e femme la plus riche d’Afrique, la nigériane Folorunsho ALAKIDJA.
|NOM
|PAYS
|TITRE
|SECTEUR
|GRACA MACHEL
|AFRIQUE DU SUD
|FONDATEUR, GRACA MACHEL TRUST
|DÉVELOPPEMENT SOCIAL
|CLARE AKAMANZI
|RWANDA
|PDG, RWANDA DEVELOPMENT BOARD
|DÉVELOPPEMENT SOCIAL / GOUVERNANCE
|FOLORUNSO ALAKIJA
|NIGERIA
|VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, HUILE FAMFA
|SECTEUR PÉTROLIER
|JENNIFER RIRIA
|KENYA
|PDG DU GROUPE, ECHO NETWORK AFRICA (ENA); MEMBRE FONDATEUR, KENYA WOMEN FINANCE TRUST
|LA FINANCE
|LOUISE MUSHIKIWABO
|RWANDA
|SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)
|AYA CHEBBI
|TUNISIE
|ENVOYEZ LES JEUNES DU BLOGGER ET DE L’UNION AFRICAINE
|MÉDIAS
|ELSIE KANZA
|TANZANIE
|CHEF D’AFRIQUE ET MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF, FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL
|LA FINANCE
|IBUKUN AWOSIKA
|NIGERIA
|FONDATEUR ET PDG, THE CHAIR CENTER GROUP
|FABRICATION
|DR JUDY DLAMINI
|AFRIQUE DU SUD
|FONDATEUR, GROUPE MBEKANI
|DÉVELOPPEMENT SOCIAL
|CHARLIZE THERON
|AFRIQUE DU SUD
|ACTRICE HOLLYWOOD
|DIVERTISSEMENT
|CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE
|NIGERIA
|AUTEUR, CONFÉRENCIER PUBLIC
|ÉDITION
|PHUTI MAHANYELE-DABENGWA
|AFRIQUE DU SUD
|PDG, NASPERS AFRIQUE DU SUD
|LA TECHNOLOGIE
|OBIAGELI ‘OBY’ EZEKWESILI
|NIGERIA
|CONSEILLER ÉCONOMIQUE SUPÉRIEUR, INITIATIVE POUR LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L’AFRIQUE (AEDPI)
|DÉVELOPPEMENT SOCIAL
|GLENDA GREY
|AFRIQUE DU SUD
|PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, CONSEIL DE RECHERCHE MÉDICALE EN AFRIQUE DU SUD (SAMRC)
|SOINS DE SANTÉ
|THULI MADONSELA
|AFRIQUE DU SUD
|CHAIRE DE FIDUCIE EN DROIT, RECHERCHE EN JUSTICE SOCIALE À L’UNIVERSITÉ STELLENBOSCH
|LOI
|WENDY LUHABE
|AFRIQUE DU SUD
|ENTREPRENEUR SOCIAL & CO-FONDATEUR, WIPHOLD
|LA FINANCE
|ANGÉLIQUE KIDJO
|BENIN
|LAURÉAT QUATRE FOIS GRAMMY AWARD
|DIVERTISSEMENT
|MANAL ROSTOM
|EGYPTE
|FONDATEUR, HIJAB SURVIVANT ET VISAGE DE NIKE PRO HIJAB
|SANTÉ ET REMISE EN FORME
|LYDIA NSEKERA
|BURUNDI
|PRÉSIDENT DU COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE (CNO) DU BURUNDI ET MEMBRE DU CONSEIL DE LA FIFA
|SPORT / GOUVERNANCE
|WINNIE BYANYIMA
|OUGANDA
|DIRECTEUR EXÉCUTIF, ONUSIDA
|DÉVELOPPEMENT SOCIAL
|NGOZI OKONJO-IWEALA
|NIGERIA
|PRÉSIDENTE, CONSEIL DE L’ALLIANCE MONDIALE POUR LES VACCINS ET L’IMMUNISATION (GAVI)
|SOINS DE SANTÉ
|PHUMZILE MLAMBO-NGCUKA
|AFRIQUE DU SUD
|DIRECTEUR EXÉCUTIF, NATIONS UNIES (ONU) FEMMES
|DÉVELOPPEMENT SOCIAL
|WARIS DIRIE
|SOMALIE
|PRÉSIDENT ET FONDATEUR, FONDATION DES FLEURS DU DÉSERT
|DÉVELOPPEMENT SOCIAL
|ELLEN JOHNSON SIRLEAF
|LIBÉRIA
|PREMIÈRE PRÉSIDENTE FÉMININE DU LIBÉRIA, LAURÉAT NOBEL PEACE
|GOUVERNANCE
|YVONNE CHAKA CHAKA
|AFRIQUE DU SUD
|MUSICIEN GAGNÉ
|DIVERTISSEMENT
|SAHLE-WORK ZEWDE
|ETHIOPIE
|PRÉSIDENT D’ÉTHIOPIE
|GOUVERNANCE
|MAMOKGETHI (KGETHI) PHAKENG
|AFRIQUE DU SUD
|VICE-CHANCELIER, UNIVERSITÉ DE CAPE TOWN (UCT)
|ÉDUCATION
|REBECCA ENONCHONG
|CAMEROUN
|FONDATEUR & PDG, APPSTECH
|LA TECHNOLOGIE
|BONANG MATHEBA
|AFRIQUE DU SUD
|PERSONNALITÉ DES MÉDIAS, ENTREPRENEUR
|DIVERTISSEMENT
|FATMA SAMOURA
|SÉNÉGAL
|SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, FIFA
|SPORT
|IRENE CHARNLEY
|AFRIQUE DU SUD
|FONDATEUR, SMILE COMMUNICATIONS
|LA TECHNOLOGIE
|UCHENNA ‘UCHE’ PEDRO
|NIGERIA
|FONDATEUR ET PDG, BELLANAIJA
|MÉDIAS
|ILWAD ELMAN
|SOMALIE
|FONDATEUR, ELMAN PEACE CENTER
|ACTIVISME
|WENDY APPELBAUM
|AFRIQUE DU SUD
|FONDATEUR ET PRÉSIDENT, DOMAINE DES VINS DE MORGENZON
|ENTREPRENEUR
|OLAJUMOKE ADENOWO
|NIGERIA
|FONDATEUR, AD CONSULTING
|LA PUBLICITÉ
|BETHLEHEM TILAHUN ALEMU
|ETHIOPIE
|FONDATEUR ET PDG, SOLEREBELS FOOTWEAR, GARDEN OF COFFEE, TEFFTASTIC
|ENTREPRENEUR
|NKOSAZANA DLAMINI-ZUMA
|AFRIQUE DU SUD
|MINISTRE DE LA GOUVERNANCE COOPÉRATIVE ET DES AFFAIRES TRADITIONNELLES, AFRIQUE DU SUD
|GOUVERNANCE
|WENDY ACKERMAN
|AFRIQUE DU SUD
|DIRECTEUR EXÉCUTIF, PICK ‘N PAY
|VENTE AU DÉTAIL
|CASTER SEMENYA
|AFRIQUE DU SUD
|CHAMPION OLYMPIQUE
|SPORT
|RAWYA MANSOUR
|EGYPTE
|FONDATEUR ET PDG, RAMSCO
|AGRICULTURE
|ARUNMA OTEH
|NIGERIA
|ACADEMIC SCHOLAR, UNIVERSITY OF OXFORD ANCIEN TRÉSORIER ET VICE-PRÉSIDENT, WORLD BANK LONDON STOCK EXCHANGE AFRICA ADVISORY GROUP MEMBRE
|LA FINANCE
|FATOU BENSOUDA
|GAMBIE
|PROCUREUR, COUR PÉNALE INTERNATIONALE (CPI)
|LOI
|HAJER SHARIEF
|LIBYE
|AVOCAT DES DROITS DE L’HOMME
|ACTIVISME
|AMINA J. MOHAMMED
|NIGERIA
|SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DES NATIONS UNIES
|DÉVELOPPEMENT SOCIAL
|MOTSEPE PRÉCIEUX
|AFRIQUE DU SUD
|FONDATEUR, AFRICAN FASHION INTERNATIONAL
|MODE
|LUPITA NYONG’O
|KENYA
|ACTEUR GAGNANT D’OSCAR
|DIVERTISSEMENT
|VERA SONGWE
|CAMEROUN
|SECRÉTAIRE EXÉCUTIF, COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L’AFRIQUE
|DÉVELOPPEMENT SOCIAL
|MAGDA WIERZYCKA
|AFRIQUE DU SUD
|FONDATEUR, SYGNIE
|LA FINANCE
|TARA FELA-DUROTOYE
|NIGERIA
|FONDATEUR, MAISON DE TARA INTERNATIONAL
|BEAUTÉ
|THERESA KACHINDAMOTO
|MALAWI
|CHEF DU DISTRICT DEDZA
|DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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