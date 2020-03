Cela fait plusieurs mois que le Nigéria a fermé ses frontières. La situation a été ressentie économiquement par plusieurs pays de la sous-région dont le Niger, le Bénin et le Ghana. Cependant la situation semble connaître une amélioration puisque le président nigérian Muhammadu Buhari a fait savoir hier mardi 03 mars 2020, que son administration pourrait mettre en œuvre la décision du comité tripartite composée du Niger, du Bénin et du Nigéria.

Des constats faits par le Nigéria

Le numéro un nigérian a donné cette information à la villa présidentielle, pendant qu’il recevait l’ancien président de la Banque de la CEDEAO pour l’investissement et le développement (EBID), Bashir Mamman Ifo, et son successeur Georges Nana Donkor. Dans une déclaration, le président nigérian a par ailleurs indiqué que la fermeture partielle avait permis au Nigéria de faire un certain nombre de constats.

« Nous avons atteint la sécurité alimentaire »

A l’en croire, l’Etat nigérian a économisé plusieurs millions de dollars. « Nous avons réalisé que nous n’avons pas à importer de riz. Nous avons atteint la sécurité alimentaire. Nous avons limité l’importation de drogues et la prolifération des armes légères qui menacent notre pays » a déclaré Muhammadu Buhari. Notons que parmi les pays touchés par la fermeture des frontières nigérianes, se trouve le Togo.

L’année dernière l’économiste togolais Kwami Ossadzifo Wonyra avait confié à un média africain, que la situation impacte sur l’économie de son pays. Cela par la flambée du prix du carburant illicite importé du Nigéria. Aussi le secteur de la construction a-t-il été touché à cause de la baisse des importations du ciment Dangote.