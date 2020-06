Le Premier ministre français Edouard Philippe a réagi aux rumeurs qui évoquent son départ du gouvernement. Suite aux rumeurs insistantes le mardi 09 juin dernier, indiquant même la démission du chef du gouvernement le lendemain, ce dernier a beaucoup plus réagi avec légèreté. « Mais ils sont tous dingues ! » aurait déclaré le locataire de Matignon à un collaborateur, après avoir souri. Edouard Philippe aurait « éclaté de rire », plus tôt dans la journée, quand on l’a informé de la rumeur existante concernant un éventuel « départ imminent pour le Havre ». Ce qui a créé l’excitation de ses proches, est la déclaration qu’il a faite à l’Assemblée nationale pour saluer le départ du parlementaire Francis Vercamer, qui redeviendra maire de Hem.

Un parallèle entre les deux hommes politiques

« Je félicite tous ceux qui font le choix de consacrer à temps plein leur vie politique future à ces fonctions municipales que vous retrouvez avec plaisir et envie. Je respecte ce choix… et je le comprends » avait-il laissé entendre. Cela avait suffi pour que des gens fassent un parallèle entre les deux hommes politiques. Notons que le 07 mai dernier, Edouard Philippe s’était montré assez agacé, au moment où il avait été questionné sur ses supposés conflits avec Emmanuel Macron. Il avait répondu « nos concitoyens s’en contrefichent », tout en niant toute tension entre le locataire de l’Elysée et lui.

« Ce n’est pas lui qui a les clés »

Signalons que le chef du gouvernement français est candidat au Havre pour les élections municipales, dont le second tour est fixé pour le 28 juin prochain. Etant donné qu’une démission volontaire du Premier ministre semble ne pas être au programme, la seule personne à détenir la réponse est le président de la République. « De toute façon, ce n’est pas lui qui a les clés, mais le président de la République. Alors ça ne sert à rien de gamberger et de s’agiter avant » a confié l’entourage d’Edouard Philippe à un média français.