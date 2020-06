Une semaine après le meurtre de George Floyd par un policier blanc, des voix continuent de s’élever pour condamner cet acte injuste. Tout comme les milliers de manifestants qui dénoncent le racisme et réclament justice pour l’Afro-Américain, les célébrités n’entendent pas rester de marbre à ces mouvements de contestation. Les célébrités Céline Dion, Omar Sy et Yannick Noah ont aussi réagi pour s’insurger contre le racisme qui sévit aux Etats-Unis. Dans un message publié sur facebook et Instagram, la chanteuse Céline Dion trouve que ce meurtre est commis pour des préjugés racistes. Ainsi , «Comme plusieurs d’entre vous l’avez dit, il ne suffit plus de ne pas être raciste, il faut être anti-raciste» a-t-elle écrit. Avant d’appeler à l’union pour combattre ce mal qui, selon elle, a trop duré.

« Je ne peux pas respirer »

Yannick Noah réclame aussi la justice. Ce dimanche, il a posté sur sa page instagram une photo sur laquelle il portait un t-shirt où c’est écrit en anglais “Je ne peux pas respirer ” la phrase qu’avait prononcée George Floyd lors son l’interpellation alors que le policier blanc le maintenait au sol. «Assez !!! Il ne suffit pas de ne pas être raciste, nous devons être anti-racistes ! Criez le fort !» une phrase écrite par l’ex-capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis pour se révolter contre le racisme. Pour Omar Sy, il ne peut pas rester tranquille alors que la race noire est victime d’une injustice. Il s’est, ainsi, rallié aux milliers de manifestants qui s’indignaient dans les rues de Los Angeles.

On voit sur Instagram une photo où l’acteur français tenait en main une pancarte sur laquelle est inscrite les derniers mots du jeune noir américain assassiné. « Hier, à Los Angeles, nous avons marché en paix et solidarité en criant les noms de George, Breonna, Ahmaud et tant d’autres victimes ici aux USA. Via ce post et cette photo, je crie aussi le nom d’Adama Traore , qui, en France, le 19 juillet 2016, a perdu la vie de la même façon que George Floyd. Que leurs âmes puissent reposer en paix et que JUSTICE soit enfin faite. » . C’est ce message qui a suivi la photo de Omar Sy.