Portulaca oleracea encore appelé denkanman en fon, adwere chez les peuples Ashanti, mazahi chez les peuples Malinké, selêlê en Suto, pussly ou purslane en anglais, baba jibji en Haousa, devio-fe’ama en Ewe, papas an en Yoruba, amalenyane en Zulu est un pourpier de la famille nombreuse des portulaceae d’une centaine d’espèces dans les régions pantropicales. C’est une potagère alimentaire avec des tiges ramifiées succulentes depuis la base et qui vont jusqu’à 30 cm maximum de hauteur. Charnue, corpulente à cause de la teneur en eau supérieure à 90% dans ses feuilles opposées obovales, dressées ou couchées, portulaca oleracea, fleurit toute l’année. Spécialement c’est seulement en matinée que ses petites fleurs jaunes et sessiles s’ouvrent. Portulaca oleracea produit aussi des fruits oblongs, transversalement déhiscents qui contiennent de nombreuses graines orbiculaires finement granulées.

Il faut noter que souvent ces herbes se développent près du sol comme si les racines avaient la forme de rhizomes. Son développement est rapide. En gastronomie, c’est un ingrédient intéressant pour plusieurs plats traditionnellement. Le pourpier, portulaca oleracea est très apprécié comme feuille légume dans les sauces sans potasse comme au Malawi, comme ingrédient aux salades, comme fine herbe dans la confection de différentes sortes de pains.

Avantages du Portulaca oleracea

Les feuilles du portulaca oleracea sont connues pour être riches en acide linolénique, α-tocophérol, de bons acides gras comme l’oméga-3, en acide nicotinique, en bêta carotène, en vitamines A, C, B1, B2 connus pour être des antioxydants et la niacinamide. Cette herbe possède des quantités importantes de l-noradrénaline une neurohormone qui a des influences vasopresseurs et antihypotenseurs de sorte à être en mesure de réduire les hémorragies au niveau tissulaire. On note aussi une composition intéressante en flavonoïdes, alcaloïdes, saponines et en urée.

Avantages au bien-être et soins dermatologiques

Les vitamines existant dans le pourpier neutralisent les radicaux libres (qui brisent la barrière protectrice naturelle de la peau) et préviennent l’apparition des rides et ridules Le pourpier doit donc ses propriétés dermatologiques et anti-âge à la vitamine C, au complexe de vitamines A, B, au cuivre, au manganèse et aux puissants antioxydants qui stimulent la production de collagène qui va empêcher le grisonnement rapide de la pilosité avec la décoloration de l’iris de l’œil avec l’âge. Les feuilles du pourpier ont aussi une concentration importante en glutathion, en acide glutamique et en acide aspartique des propriétés recherchées en cosmétique des femmes pour parfaire leur beauté physique. Les résultats obtenus des travaux de Rashed et al en 2003 expliquent ainsi comment portulaca oleracea accélère le processus de cicatrisation des plaies tout en réduisant la surface de la partie affectée. On note suite à cette réduction une augmentation physique de la résistance à la traction.

D’autres propriétés biologiques existent dans cette herbe. Portulaca oleracea est antibactérienne, antifongique, anti-inflammatoire, stimulant utérin, bactéricide, antidiabétique et diurétique (Iwu, 1993). Il n’est donc pas étonnant que l’herbe fraîche du pourpier sous forme de cataplasme ou de macération où le suc des feuilles est exprimé serve à traiter les brûlures, les maux d’oreille, les piqûres d’insectes, les inflammations, les plaies cutanées comme les abcès, les ulcères, les démangeaisons cutanées et plusieurs formes d’eczéma. Ce cataplasme a même des effets relaxants sur les muscles ce qui va réduire les spasmes musculaires. On l’utilise également comme antispamodique ou comme stimulant de la lactation chez les femmes après accouchement et dans certains cas de saignements post-partum. Portulaca oleracea est utilisé contre les maux de tête, les maux d’estomac, les diarrhées ou la dysenterie, les mictions douloureuses, les entérites. Sinon au Gabon, cette herbe est utilisée pour aider au traitement de troubles cardiaques ,des infections urinaires ou comme sédatif (Burkill, 1997).

Contre-indication à la libido

Attention, en Afrique, Portulaca oleracea est connue pour être anaphrodisiaque car elle a des effets calmants, rafraîchissants et relaxants sur les muscles décrites précédemment qui peuvent diminuer la libido.