Ville d’environ 270.000 habitants au sein de la province de Québec, Gatineau a été le théâtre d’une arrestation mouvementée, jeudi dernier. En effet, un homme y a été arrêté après avoir ouvertement menacé et incité à la haine contre le 1er ministre québécois et d’autres représentants politiques canadiens, sur les réseaux sociaux, Facebook en premier lieu.

Kevin Goyette, 26 ans, a alors été arrêté par les forces de l’ordre. Sur place, ce dernier se serait montré assez peu coopératif. Plusieurs vidéos de son arrestation ont été filmées par M. Goyette lui-même et circulent actuellement sur le net. Mettant en avant son droit à l’expression, le jeune homme semblait être persuadé d’être resté dans les clous.

Un message menaçant sur les réseaux sociaux

Or, les policiers lui ont rappelé qu’il a ouvertement réclamé à ce que les représentants François Legault (Premier ministre québécois), Horacio Arruda (Sous-ministre adjoint à la Direction générale de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et Directeur national de santé publique) et JustinTrudeau (Premier ministre canadien) se fassent tirer dessus, dans le but que le message soit clair et reçu par les prochains politiques. Finalement placé en détention, le jeune individu sera rapidement entendu par la justice, puisqu’il comparaîtra, vendredi, au palais de justice de Gatineau.