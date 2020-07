Le soufre de numéro atomique 16 et de symbole chimique S de couleur jaune à tendance verdâtre est connu sous la forme de cristaux à l’état brute sous sa forme native dans les régions volcaniques ou dans beaucoup de minéraux (de sulfure ou de sulfate). Il provient des profondeurs de la terre sous forme de gaz comme l’acide sulfhydrique (Raoul Jagnaux, 1887). Toutefois la majorité des roches sulfureuses exploitées proviennent de la sédimentation ou de différentes préparations au laboratoire. Cependant, le soufre, l’acide sulfurique, le dioxyde de soufre (SO 2 ) ou ses dérivés sont présents partout dans tous les milieux de vie même au cœur des perturbations écologiques (pollutions) comme dans la production d’engrais agricoles (sulfates) ou en chimie industrielle. Également dans le corps humain, le soufre est présent dans la peau, les cheveux comme les ongles comme micronutriment.

Il y agit comme précurseur de protéines telles que la kératine, la cystéine, la méthionine et le collagène que produisent en quantité plus importante les individus à forte production de mélanine. Vous n’êtes pas sans savoir que la couleur de peau est liée à l’existence plus ou moins importante de pigments comme la mélanine. Il faut remarquer que l’on la retrouve dans tous les végétaux (surtout les alliacés, fruits oléagineux, légumes) et les espèces animales (volaille, bovins, poissons, fruits de mer et oeufs) sous forme organique.

Utilités diverses du soufre au quotidien et traitements thérapeutiques

Ce composé chimique est largement exploité dans la désinfection donc pour la production des produits antiseptiques et antibactériens. On utilise le soufre dans la production des gaz réfrigérants ou gaz catalyseurs pour les noyaux de fonderie par exemple, comme agent de blanchiment même dans la l’alimentation. En effet, le soufre s’utilise comme conservateur de produits alimentaires, notamment pour les fruits secs, les viandes de charcuterie, les confiseries, les confitures, les boissons alcoolisées (comme le vin) en réduisant le taux d’oxydation. Ce métalloïde sulfureux agit sur la respiration des tissus cellulaires de l’organisme humain, sur les secrétions des muqueuses respiratoires (pharynx et bronches). Ainsi les composés de soufre sont ajoutés pour traiter les infections des voies respiratoires, Par ailleurs, le métalloïde sulfureux sert d’agent de blanchiment et de transformation des aliments. Le soufre est utilisé comme agent blanchissant de plusieurs produits comme la pâte cellulosique pour la fabrication du papier, dans le textile, le sucre et des fruits secs. On blanchit aussi avec le soufre certaines fibres, le cuir, la colle, les huiles alimentaires raffinées et certains jus sucrés.

Produit non-métal très bénéfique pour la peau

Le soufre est un multivalent que l’on peut obtenir en quantité abondante. Il reste insoluble dans l’eau mais soluble lorsqu’il entre en contact avec certains hydrocarbures et plusieurs solvants apolaires, il retrouve des propriétés de solubilité. Il n’est donc pas étonnant que le soufre se retrouve dans plusieurs composés cosmétiques. On retrouve donc du soufre organique dans du savon. Il y est souvent intégré pour traiter les problèmes de peau tels que l’eczéma, le psoriasis et certains cas d’acnés sévères. Le soufre agit comme un sébo régulateur, un antibactérien, un antipelliculaire et un antifongique très efficace. Dans ce sens, le soufre est ajouté gracieusement dans un éventail de pommades ou crèmes corporelles pour toutes sortes de traitements dermatologiques et pour les soins végétaliens développés dans les pays européens. Cet oligo-élément agit à la fois sur la peau et sert de minéral de base pour la souplesse corporelle dont l’arthrose contre les douleurs articulaires.

Contre-indications