Les craintes sont confirmées. En effet, depuis plusieurs semaines la communauté internationale fustige la possible présence de miliciens étrangers sur le sol libyen. Aujourd’hui, il a été confirmé par l’Observatoire syrien des droits de l’homme, qu’ils seraient près de 17.000 à sillonner le pays. L’ONU, de son côté, estime pour sa part qu’ils seraient entre 12 et 15.000 mercenaires.

Un chiffre relativement haut. Ces mercenaires viennent d’un peu partout à travers le monde. La plupart sont Irakiens et ont été impliqués dans le jihad en Syrie, ou chez eux, en Irak. Toutefois, selon l’ONU, des Tunisiens, Algériens, Yéménites ou encore Somaliens seraient également sur place. Tous combattent en faveur du GNA, le gouvernement d’union nationale, mis au point par Fayez El-sarraj, contre les forces armées du maréchal Haftar.

Près de 15.000 miliciens étrangers en Libye

Reste à savoir qui les dirige. Selon certaines sources, le GNA n’a aucun pouvoir sur eux et ces mercenaires répondraient aux autorités turques, qui elles aussi soutiennent el-Farraj. De son côté, la Turquie souhaite que les villes de Syrte et d’Al Joufra restent sous son contrôle. De quoi alerter l’Égypte qui elle, craint pour sa sécurité intérieure. Résultat, les risques d’affrontements sont réels entre les deux camps, laissant craindre un conflit de plus vaste envergure.

Craintes des pays frontaliers

C’est bien là la crainte de la communauté internationale, que le conflit s’ancre toujours plus et s’internationaliste. De leur côté, l’Algérie ainsi que la Tunisie semblent craindre le retour d’élément extrémiste, directement au sein de leurs frontières. En effet, les combattants mercenaires, ont tous un rapport plus ou moins direct avec l’organisation Front al-Nosra voire même d’al-Qaïda en Syrie. De quoi également alerter les Européens, qui fait face à un afflux important de migrants venus de Libye.