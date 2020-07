L’ancien ministre italien de l’Intérieur Matteo Salvini sera bientôt devant la Justice de son pays pour répondre des accusations de séquestrations de migrants. Ce jeudi 30 juillet, le Sénat italien a procédé à la levée de son immunité parlementaire. Cette étape qui permet à la justice de faire la lumière sur cette affaire a été possible suite à un vote qui s’est soldé par 149 personnes qui ont donné leur accord pour la levée de l’immunité contre 141 qui ont voté non.

“Rétablir la vérité des faits…”

Le tribunal de Palerme, en Sicile accuse le chef de la Ligue (extrême droite) de séquestration de personnes pour avoir refusé en août 2019 d’autoriser le débarquement de plus de 80 migrants à bord du navire humanitaire Open Arms. Les faits se sont en effet produits alors que l’homme politique italien occupait le poste de ministre de l’Intérieur. L’ONG Open Arms n’a pas manqué d’exprimer toute sa satisfaction suite à la tournure qu’a prise l’affaire.

Pour l’organisation, la décision du Sénat intervient comme «une occasion importante de rétablir la vérité des faits». «Ce n’est pas l’ancien ministre que nous souhaiterions voir jugé, mais une vision du monde et de la politique» hostile à l’accueil des migrants, a poursuivi Open Arms. Selon les différentes informations relayées sur cette affaire, l’ancien ministre de l’Intérieur italien connu pour sa politique anti-migrant risque jusqu’à 15 ans de prison.

Un procès politique selon Salvini

De son côté, le chef de la Ligue (extrême droite) est resté égal à lui-même. Un peu plus tôt, il a indiqué être fier de l’acte qu’il a posé quelques mois auparavant. «Je suis fier d’avoir défendu l’Italie et je le referais», avait-il déclaré. «Si quelqu’un pense me faire peur avec un procès à visée politique, il se trompe», poursuit-il.