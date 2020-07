L’opération du roi d’Arabie Saoudite, Salman ben Abdelaziz Al Saoud, s’est déroulée « avec succès ». L’information a été donnée par le cabinet royal. L’homme âgé de 84 ans a subi ce jeudi 23 juillet 2020, une opération pour enlever sa vésicule biliaire, trois jours suite à son admission à l’hôpital. Dans un communiqué publié par un média saoudien, il est indiqué que le souverain continuera sa convalescence à l’hôpital King Faisal à Ryad, durant un certain temps. Hier mercredi, le roi a tenu une réunion du Conseil des ministres par visioconférence, depuis l’hôpital.

Le 2e roi du Golfe à suivre des soins

Son hospitalisation a par ailleurs entraîné le report d’une visite dans la capitale saoudienne, du Premier ministre irakien, Moustafa al-Kazimi. Notons qu’il n’est pas courant que l’Arabie Saoudite donne des informations sur l’état de santé du roi, qui dirige depuis 2015 le pays premier exportateur mondial de pétrole brut et plus grande économie du monde arabe. En outre, le roi Salmane est le deuxième dirigeant d’un pays arabe du Golfe, à suivre des soins médicaux. Ce jeudi, cheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah, âgé de 91 ans est allé aux Etats-Unis pour suivre des traitements médicaux. Rappelons que sous le règne du roi Salmane, le royaume ultra conservateur saoudien a lancé plusieurs réformes économiques, pour l’après-pétrole. Aussi a-t-il adopté une politique étrangère plus affirmée et est allé en guerre contre les rebelles yéménites, soutenus par l’Iran.

Depuis que le fils du roi Salmane, Mohammed Ben Salmane, a été nommé prince héritier en juin 2017, le royaume a fait l’objet de controverses. Celles-ci sont essentiellement survenues suite à l’assassinat au consulat de l’Arabie Saoudite à Istanbul, en 2018, du journaliste saoudien et critique du pouvoir, Jamal Khashoggi.