Emmanuel Macron a visiblement choisi son camp dans le conflit qui oppose désormais la Turquie à la Grèce. En effet, ce jeudi 23 juillet, avant de prendre langue avec son homologue chypriote Nicos Anastasiades, le président français a réaffirmé le soutien de son pays à Chypre et Grèce face aux agissements d’Ankara. Il a notamment exprimé la «pleine solidarité de la France avec Chypre mais également avec la Grèce face aux violations de leur souveraineté par la Turquie».

Macron demande que soit sanctionnée Ankara

«Il n’est pas acceptable que l’espace maritime d’un État membre soit violé ou menacé. Ceux qui y contribuent doivent être sanctionnés»,a vivement réagi l’actuel locataire de l’Elysée sur ce sujet qui défraie la chronique depuis quelques heures. En effet, la Turquie a dépêché des navires militaires à proximité de la plus orientale des îles grecques, Kastellorizo. L’objet de cette attitude adoptée par Ankara serait d’assister un navire d’exploration gazière sous-marine. Mais tout ceci n’est pas du goût des autorités de la Grèce qui ont appelé la Turquie à mettre fin à ces activités qu’elles jugent « illégales ».

Menace la paix et la sécurité de la région

Pour Athènes, ces agissements «violent sa souveraineté et menacent la paix et la sécurité de la région». Mais du côté de la Turquie, il ne s’agit d’aucune violation de la souveraineté de la Grèce. Selon Hami Aksoy, porte-parole du ministre des Affaires étrangères, la zone maritime où se passe l’exploration est «entièrement sur le plateau continental turc tel que déclaré aux Nations unies».

Rappelons que depuis plusieurs décennies, ces deux nations se sont toujours adonnées à la querelle des frontières. A l’issue de la guerre gréco-turque, un traité avait été signé en 1923 et délimite la majeure partie des frontières entre la Grèce et la Turquie. La signature d’un accord entre la Turquie et la Libye en novembre dernier a notamment relancé cette guerre des frontières.