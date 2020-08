Le désormais ancien chef d’arrondissement de Togba, Pierre Gbegnon a été condamné à 12 mois d’emprisonnement par le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi. C’est dans un dossier de mafia foncière impliquant l’élu communal et d’autres personnes mises en cause. Le procès s’est tenu vendredi 28 août 2020 avec à la clé la condamnation des mis en cause.

Quatre des personnes impliquées dans le dossier de mafia foncière à Abomey-Calavi condamnés chacun à 12 mois d’emprisonnement ferme. Il s’agit de Pierre Gbégnon, l’ancien chef d’arrondissement de Togba, de l’ancien maire d’Agbangnizoun, Houankou Léopold, et de Nazaire Hounkpevi et Julien Gbégnon. Dans son délibéré, le juge a ordonné la fermeture des cabinets de géomètre des quatre prévenus et les dénie tout droit d’appartenance à la profession de géomètre.

Par ailleurs, le juge a condamné à 12 mois d’emprisonnement assortis de sursis 09 autres personnes à savoir les nommés Emmanuel, Narcisse, Franck, Léopold, Arsène, Maurice, Albert, Alain, Joslain, Awoa. En revanche, Cosme Doyiga, Ludovic Adandédjan, George Hounsa, Zinse Gilbert et le nommé Thomas sont punis de peine privative de liberté et séjourneront en milieu carcéral pendant 06 mois fermes.

02 mois de prison avec sursis pour complicité d’usurpation de titre et de fonction pour Adeye Patrick, Adeye Basile et le nommé Alain. Relaxe pure et simple pour Affognon Hyacinthe et Adeye Patrick relaxé au bénéfice du doute. Rappelons que le tribunal d’Abomey-Calavi avait ouvert en juillet 2020, une information judiciaire pour se pencher sur la situation liée à la mafia foncière dans la commune. Un réseau de faux géomètres a été à cet effet démantelé avec d’importantes irrégularités constatées.