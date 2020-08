Les Etats-Unis depuis un moment sont sur le qui-vive et craignent de nombreux adversaires dont la Chine qu’ils accusent d’espionnage. Pour avoir l’assurance qu’ils ne sont pas espionnés depuis l’extérieur à l’aide de drones ou autres moyens aéroportés, le pentagone a annoncé la mise sur pied ce vendredi 14 août, d’une unité chargée d’étudier les Objets volants non identifiés (OVNI) qui ont récemment fait l’objet d’une enquête de la part du News York Times.

L’unité qui a été confiée à l’US Narvy, d’après le ministère de la Défense, leur permettra de « mieux comprendre et mieux connaitre la nature et l’origine » de ces phénomènes aériens, a indiqué dans un communiqué, Susan Gough, porte-parole du ministère. D’après le Pentagone, ces « phénomènes aériens non identifiés » qui n’ont pas l’aspect de phénomènes surnaturels, mais plutôt de réels adversaires, constituent de véritables dangers pour la sécurité des USA.

“Le pentagone prend très au sérieux toute incursion d’aéronefs”

Cette cellule mise sur pied par le département de défense, se chargera de « détecter, analyser et cataloguer ces phénomènes aériens non identifiés qui pourraient représenter une menace pour la sécurité nationale des États-Unis », a précisé le communiqué. D’après la porte-parole, le Pentagone « prend très au sérieux toute incursion d’aéronefs non autorisés sur nos centres d’entrainement ou dans notre espace aérien, et examine chaque rapport.»

Depuis longtemps, les autorités américaines s’inquiétaient de l’origine de ces phénomènes et soupçonnait déjà Pékin qui pourrait être à la base de cette manœuvre. « Franchement, je dirais que si c’est quelque chose qui ne vient pas de cette planète, cela serait peut-être mieux qu’une sorte de bond technologique des Chinois, des Russes, ou d’un autre adversaire qui leur permet de réaliser ce type d’activités », déclarait Marco Rubio, membre du comité du Renseignement au Sénat.